El tenis, sin noticias

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Varios deportes atraviesan crisis importantes en la actualidad y con la pandemia del Covid-19, se aumenta todavía más el tema de la falta de actividad y para muestra la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas (Atech), que en las últimas semanas (y quizá meses), sus objetivos están más enfocados en la polémica nacional con la federación, relegando la actividad estatal a segundo plano.

La actividad del deporte blanco en Chiapas está totalmente detenida y no es para menos, el tema de sanidad obliga a parar en cualquier actividad deportiva y en el tenis, esto conlleva que torneos importantes están prácticamente suspendidos y en algunos casos, se desconoce si se reprogramarán, más los que se incluyen en el Circuito Estatal de Tenis de la Atech.

Uno de los torneos más relevantes en Chiapas y que además entra en el tema del altruismo es el “Torneo con Causa” que se realiza en los últimos años en el Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, no se efectuará este año, a pesar de que el tenis no es un deporte de contacto y sería sencillo poder controlar los contagios, es preferible no arriesgar.

El Club Campestre ha mantenido algunas actividades, pero para socios y con todas las medidas de seguridad, prefiere no organizar los torneos de tenis, que reúnen a los mejores tenistas del estado y difícilmente abrirán las puertas este año para eventos de ese tipo. En duda estaría también la Copa Esteban Figueroa de Golf.

Otro escenario que es pilar del tenis en Chiapas es el Club Deportivo Tuxtla, que anunció no realizará los torneos que debieron llevarse a cabo en los pasados meses y que tuvieron que suspenderse, pues los calendarios están saturados y desconocen cuándo podrán volver a la actividad en sus seis canchas.

Lamentaron que la Atech no haya manifestado la intención de ajustar el calendario de actividades hasta el momento, por lo que han decidido que los torneos que ya no se pudieron jugar hasta ahora, no se harán este año.

Trascendió que desde la Atech no existe pronunciamiento ni intención de ajustar el calendario del Circuito Estatal de Tenis, contar con un plan alterno para mantener en actividad a sus mejores exponentes, siendo los mismos tenistas que están en proceso competitivo, quienes tratan de mantenerse con trabajos de manera individual; mientras, el organismo estatal sigue enfocado en las elecciones de federación y toda la polémica que se ha creado en los últimos meses con este tema.