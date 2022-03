En duda futuro inmediato

Agencias

Diario de Chiapas

El futuro deportivo de Nicolás Castillo continúa en el aire porque todavía no hay certeza de cuándo estará listo para regresar al terreno de juego, luego de la trombosis que sufrió a principios de 2020.

Desde aquel entonces, el andino ha comenzado su proceso de rehabilitación para estar de vuelta en la cancha lo mas pronto posible, sin embargo, al interior del América ven complicado de esté disponible para jugar el Clausura 2021.

Fuentes confirmaron que a pesar del avance en su recuperación, Nicolás Castillo todavía está lejos de tener la forma física necesaria para competir a tope en Primera División, además de que las Águilas no darán luz verde a un posible regreso hasta que no tengan la certeza total de que el delantero no corre ningún tipo de riesgo que pueda poner en peligro su salud o su vida misma.

En este momento, Nicolás Castillo se encuentra en su país para visitar a su familia y para reunirse con especialistas vasculares chilenos. La semana pasada, el delantero también viajó a Estados Unidos para ser revisado por diferentes doctores y según los resultados y opiniones que reciba hablará con la directiva del América para definir los pasos a seguir para concretar un posible regreso en el corto plazo.

Se pudo saber que en caso de que Castillo reciba respuestas positivas por parte de los especialistas, el chileno iniciará una nueva fase de su recuperación en la que podrá tener mayores cargas de trabajo. De momento, realiza ejercicios aeróbicos, de gimnasio y con balón, pero que no le demandan un esfuerzo importante hasta que reciba la luz verde por parte de los médicos para trabajar con una intensidad mas alta.