Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

La disciplina de pádel no verá mayor actividad en lo que resta de 2020, así lo anunció el titular de la Asociación Chiapaneca de la especialidad, quien ante la contingencia no podrá ejercer los eventos planeados para estos meses del año.

Este deporte que continúa recobrando fuerza en la entidad, está a la espera de poder tener opciones para tomar actividad post-Covid-19; sin embargo, los eventos programados desde marzo han sido aplazados y esperan poder tener una solución.

Luis Antonio Guichard, presidente del organismo chiapaneco, detalló que no es nada seguro que los campeonatos puedan poder activarse en lo que resta de 2020, pero están con la espera de ver las reacciones.

“A estas alturas ya no sabemos realmente si podremos tener la oportunidad de realizar un torneo más. Es complicado por la situación que a traviesa el estado, apenas se dio el cambio de rojo a naranja en el semáforo sanitario, y toda la gente salió. Entonces, así no se puede poder regresar a la normalidad, en ninguna actividad, no sólo la deportiva”, detalló el dirigente.

El pasado abril, Chiapas Pádel Tour recalendarizó lo que en su momento se tuvo como opción de poner en marcha dos torneos por mes, pero con el alargue de la contingencia en México y el panorama poco alentador, están en la deriva de alcanzar el objetivo de la programación anual.

Las clases públicas son una de las opciones de la Asociación de Pádel, pues se busca reactivar esta disciplina en la comunidad chiapaneca y poco a poco sean más los practicantes.

Para cerrar el 2020 esperan tener algún evento que sea alentador para iniciar el siguiente ciclo, por lo que el deporte chiapaneco espera con ansia conseguir actividad dentro de este año.