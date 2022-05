Es inmposible reanudar el futbol

Agencias

El búlgaro Hristo Stoichkov, exfutbolista y actualmente panelista, descartó que las Ligas del Europa, así como torneos continentales como la UEFA Champions League, puedan reanudarse a causa de la propagación del Covid-19.

“En Europa veo muy complicado que pueda jugarse la final de la Champions. Mira cómo se está extendiendo el virus por el continente. ¿Y crees de verdad que se podrá reiniciar el futbol europeo? ¿Que se podrá jugar una final en Estambul, aunque la pases a junio? Soy pesimista”, sentenció para un medio español.

Aunque los directivos de las Ligas europeas analizan las posibles fechas para que puedan regresar a la actividad, Stoichkov aseguró que lo más importante es la salud, “los contagios siguen subiendo, por ello no creo que se acabe la temporada”.

El destacado exjugador del Barcelona se encuentra en cuarentena en la ciudad de Miami, en donde labora para una cadena televisiva, por lo que está a la expectativa de cómo reacciona Estados Unidos a la pandemia con las medidas que se han tomado y destacó la labor de China, país epicentro del brote.

“Vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos a esta crisis del coronavirus. Un virus ha paralizado el planeta. Esta crisis del coronavirus nos está dando un mapa claro de cómo está el mundo. En China solucionaron la crisis en dos meses. China está fuerte”, agregó.

Stoichkov se siente seguro por su condición física como exdeportista, pues le ayuda a mantenerse sano, pero exhortó a cuidarse para evitar contagiar a adultos mayores, quienes son los más vulnerables contra el Covid-19.

“Afecta (coronavirus) a los ancianos, a gente mayor, es a ellos a los que tenemos que proteger más. Soy un deportista nato, he hecho deporte toda mi vida, estoy sano, pero en este periodo aún me cuido mucho más para no contagiarme y contagiar a los que más quiero”, acotó.