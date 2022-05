Esperan labor de Atech

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Al menos dos tenistas destacados en Chiapas han intentado que el CNT les abra las puertas para poder entrenar en ese espacio, sin encontrar respuesta positiva a pesar de estar entre la élite del deporte blanco en Chiapas; en ambos casos, han tenido que buscar una mejor opción, lejos del auspicio de quienes deberían propiciar que puedan entrenar en las mejores condiciones.

Ya José Antonio Rodríguez, que se encuentra entre los mejores tenistas del país, consiguiendo encabezar el ranking de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales (AMTP), en alguna ocasión intentó entrenar en el CNT, espacio que solicitó para que se le facilitara una de las nueve canchas que tiene dicho espacio, pero no encontró respuesta.

Pensando en que el chiapaneco ha demostrado nivel y que su tenis podría colaborar para que los chicos que entrenan en el CNT puedan verlo de cerca, como una motivación, la decisión fue cerrarle la puerta y Pepe decidió buscar una mejor opción en otro estado. Pero no es el único caso, pues en Chiapas se festejó por todo lo alto la medalla de oro conseguida el año pasado por Alexander Penagos, pero el tenista, que ya no tiene posibilidades de jugar ese evento este año tras las modificaciones del regional, que puso en desventaja a los tenistas, al realizar una eliminatoria por grupos y no individual, parecen haberle quitado a este jugador todas las opciones, sin lugar donde entrenar, Alexander Penagos analiza de manera puntual emigrar a buscar mejores condiciones, pues las puertas del CNT no son accesibles como pudiera pensarse.

El discurso de quienes defienden en los escritorios el CNT, reza que dicho espacio es de los chiapanecos, pero complica mucho entender que no puedan facilitar espacios para los tenistas que representan a Chiapas en eventos nacionales e internacionales; es decir, cuando la pandemia lo permita, ésta es una buena opción para que la Atech demuestre que realmente vigila el interés de los jugadores chiapanecos y que el CNT no está convertido en un club particular, como se pregona en la familia del tenis.