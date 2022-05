eventos Continentales En el boxeo no se juega: Margarita Dionisio

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

La pugilista originaria de Arriaga, Chiapas Margarita Dionisio Alvarado destacó en entrevista para el programa “Ring Tury” que busca tener una buena carrera profesional en el boxeo y espera poder estar en óptimas condiciones para demostrar su potencial sobre el cuadrilátero. Esta alternativa que presentó por redes sociales la promotora Tury- Jiménez & Asociados, ha llevado a la pantalla la proyección de entrevistas con diversos personajes del boxeo y lucha libre local y nacional, y dentro de la intervención de la pugilista chiapaneca se resaltó la inquietud por hacer su presentación en el rubro profesional.

Dionisio Alvarado señaló que en este confinamiento continúa realizando sus entrenamientos en casa, esperando tener una condición óptima para volver al gimnasio tras recibir luz verde en esta pandemia y así, prepararse para su debut.n“Estamos haciendo sombra toda la semana para no entrar tan desactivada y no nos perjudique tanto”, expresó la originaria de Arriaga, Chiapas en entrevista con José Manuel Coutiño. La hasta hora púgil campeona nacional universitaria, recordó sus inicios en el pugilismo. “Llevó cuatro años en el box, tuve una carrera amateur corta, aquí en el amateur las mujeres se comienza hasta los 17 años, no tenemos tanto tiempo para “afinarnos” más y debes tener una carrera amateur para que tu carrera profesional no sea tan difícil” abundó.

Destacó que sus logros han sido pocos pero concretos en el ramo amateur del boxeo y con ello espera que la carrera profesional cuente con buenos retos y pueda alcanzar sus sueños en este nuevo panorama del pugilismo. “En el único año que pude participar para Olimpiada Nacional, clasifico para el Regional y ese año solo los oros pasaban al Nacional, lo sacó y en Tijuana 2016, me cuelgo el bronce. Tuve dos años de inactividad de competencia, porque CONADE reduce el año de competencia en mujeres.

En 2018 represento a mi universidad y Chiapas, me clasificó al Nacional y fue una experiencia bonita, tenia que no vivía algo así y fui a dar todo; agradezco a mi entrenador Fernando Alvarado que no me ha dejado sola, lo intentamos y nos preparamos. Traje oro en el Nacional de Universiada y nos clasificamos al Mundial de la competencia que fue en Polonia” aseveró. Pensando en lo que hará para marcar historia en el boxeo profesional, Dionisio Alvarado espera ir poco a poco y estar en su momento en una disputa de algún título internacional, por lo que sabe que el boxeo no es de juego y su constancia y dedicación serán parte esencial para cumplir con los retos y sueños. “Esperamos una buena carrera, tengo a mi mentor y sabemos que tiene experiencia como boxeador, nadie mejor que ya estuvo en tus zapatos para explicarte. Sabemos que hay que ser constantes, en el boxeo no se juega.

Todo se comienza desde abajo y vamos a comenzar a escalar, tenemos que dar mucho; tenemos que meternos de lleno en esto del box y conseguir un campeonato, sabemos que todo cuesta y si tenemos el hambre necesaria vamos a ir detrás de él” finalizó la púgil chiapaneca.