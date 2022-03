Felino espera con ansías duelo de cabelleras con Cavernario

Agencias

Tras aceptar el reto por las cabelleras, Felino señaló que todo dependerá del departamento de programación del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pero espera con ansías el duelo ante Bárbaro Cavernario.

La víspera, ambos luchadores se enfrascaron en un intenso mano a mano, en el que Cavernario se excedió en el castigo a su rival para ser descalificado, antes de lanzar y aceptar el reto por las melenas.

“Eso es algo que siempre lo he dicho, el público tiene la última palabra, la gente estuvo encantada, arropándome, espero no defraudarlos porque es un luchador difícil, pero depende de programación (la lucha por las cabelleras)”, apuntó.

Felino agregó de que concretarse y firmar los contratos será una lucha de agasajo, y así como esperaba con ansías el mano a mano del viernes, esperará el duelo por las melenas.

Con la función de “Homenaje a dos leyendas” muy cerca de realizarse, en marzo, comentó que a cualquier luchador le encantaría estelarizar una velada importante, pero que él se jugaría la cabellera en cualquier función de la empresa y en cualquier ciudad.

“Todos queremos estelarizar ‘Homenaje a dos leyendas’, un aniversario, pero la última palabra es de los programadores, no me importaría si es martes, sábado, domingo, no importa la sede ni el lugar, pero Cavernario va a pagar por esto que está haciendo”, apuntó.

El luchador resaltó su accionar rudo en el inicio del mano a mano en la Arena México, producto de su amplia experiencia, mucha más que Cavernario, “mis canas son hilos de la sabiduría y las vas a respetar”, sentenció.