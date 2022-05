Fijan postura con Ibarra

Agencias

Rafael Puente del Río, estratega del Atlas, aseguró que únicamente ve en Renato Ibarra un futbolista con grandes condiciones, haciendo a un lado las críticas que hay sobre el exjugador del América.

“Nosotros estamos preparados para recibir a un futbolista que tiene grandes condiciones y viene con la mejor disposición de potenciar el plantel”, señaló.

Pese a que no estuvo convocado para el duelo ante Mazatlán FC, Ibarra trabajó en la previa al cotejo, motivo por lo que el entrenador no tiene certeza si podrá ver actividad el siguiente domingo ante Tigres.

“Renato… todavía no te podría decir, va en línea ascendente, va mejorando, pero de momento no tenemos certeza si puede o no jugar el domingo”, concluyó.

Asimismo, en el tema de los lesionados del equipo, confirmó que Diego Barbosa y Jesús Isijara ya han comenzado a ver minutos, mientras que Javier Abella pronto se incorporará a los Zorros.

Atlas fungió como equipo local en su segundo compromiso de la Copa por México celebrado en el Estadio Akron ante Mazatlán FC, sin embargo, el conjunto rojinegro no ejerció del todo las condiciones administrativas, al no usar la banca, ya que generalmente es la utilizada por Chivas.

El conjunto rojinegro, dirigido por Rafael Puente, eligió sentarse en el lado visitante, señalando que aunque la Copa por México se trata de un torneo amistoso, el campo en donde se desarrolla el torneo es la casa de Chivas, su acérrimo rival.

El último juego del Atlas, durante la Copa por México, será ante Tigres en el que los Zorros fungirán administrativamente como visitante.