Giggs, tira la toalla con el United

En otros tiempos, el Manchester United partía cada año como el gran favorito para coronarse como campeón de la Premier League. Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs… Hace no tanto todos respetaban al United como el gran coloso de las islas y los diablos rojos devolvían esa impresión con un triunfo tras otro. Ahora, en una nueva era, han bajado en el escalafón de favoritos y no conquistan el campeonato nacional ligero desde hace ocho temporadas. Tanto es así, que hasta una de sus mayores leyendas ha perdido la fe de que la situación se pueda revertir en un futuro próximo. Ryan Giggs, en declaraciones al podcast The Greatest Game, ha avisado al club de que no están en el camino correcto para llevarse de nuevo el título. “Pueden pasar quince o veinte años antes de que te des cuenta, especialmente si Klopp y Guardiola se quedan. Todos pensamos que el Liverpool, cuando ganó en 1990, volvería a llevárselo pronto. Incluso Klopp tardó cuatro años y medio en ganar. Se necesita mucho tiempo. Hay que pensar en lo que hizo: mejoró al equipo en cada temporada, ganó la Champions… Así se vio la mejora y luego se relajó un poco. Parece que cada entrenador o fichaje se ve como que va a ser el que nos haga ganar la Premier y no es así”, reflexiona el seleccionador de Gales, recordando que el último se ganó en la campaña 2012-13.