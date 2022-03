Guerrero relata su experiencia

Agencias

Diario de Chiapas

La temporada 2020 reveló bastante sobre la ética de trabajo del dominicano Vladimir Guerrero Jr. En un año complicado a causa del Covid-19, el cual produjo el retraso y el recorte de la temporada de grandes ligas, el dominicano tuvo otra participación por debajo de las expectativas, en parte por descuido propio.

Vladimir se reportó a los entrenamientos previos al inicio de la temporada en un evidente estado de sobrepeso, lo cual sumado a problemas defensivos, obligaron a Toronto Blue Jays a enviarlo a jugar primera base y como designado. Por segunda temporada, a pesar de que los números ofensivos que colocó estuvieron por encima del promedio, tuvo problemas para batear, mismos que el dominicano admitió en una entrevista con el periodista Yancen Pujols.

“Yo noté que no llegué muy bien al segundo entrenamiento y me puse en mi mente que eso no debería pasar de nuevo, por lo que descansé dos semanas y volví a trabajar. Noté que estaba en sobrepeso y dije que eso no debe pasarme de nuevo, por lo que me puse a trabajar de una vez”, dijo Guerrero Jr.

“Creo que me pasé toda la temporada pensando en eso. Las cosas suceden cuando uno trabaja, por lo que me enfoqué y pude terminar la temporada más o menos, pero me puse esto (bajar de peso) en la mente y estoy trabajando en ello. Al día de hoy he bajado 32 libras desde que inició la temporada hasta ahora. Yo tenía 282 libras y ahora estoy en 250, pero mi peso ideal está entre las 240 y las 245 libras”.

El inicialista continuó hablando sobre que a principio de la temporada, no se sentía bien a la hora de jugar, diciendo que incluso podía sentir como la velocidad de su swing se vio afectada, pero usó el trabajo de otros dominicanos de su generación para colocar su mente en la meta de mejorar.