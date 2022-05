Hace Bueno sugerencia

Agencias

Diario de Chiapas

Con casi 20 años como director técnico, Sergio Bueno considera que los equipos deberán tener una minipretemporada para retomar la actividad en el Clausura 2020, previendo llegar a un mejor nivel al torneo y al mismo tiempo evitarles posibles lesiones a los jugadores.

La pandemia del coronavirus provocó que la Liga BBVA Mx parara tras la finalización de la décima jornada, y Sergio Bueno afirma en ESPN Digital que “la Liga MX deberá establecer un siguiente punto de partida para permitir que los equipos entren otra vez a ese punto de rodaje. Seguramente la Liga estará ansiosa de que esto se eche a andar cuanto antes, porque este parón ha traído consecuencias en todos los sentidos”.

Considera que entre más se alargue el parón “vendrá un desajuste muy importante en la calendarización que se tiene”, pero sabe el estratega que para que los equipos regresen a las canchas deben darle un tiempo conveniente.

“El tiempo de preparación dependerá del tiempo que frenes en este, digamos, aislamiento. No es mi mismo parar una semana que dos o que tres o un mes. Si paras una semana o dos, no tendrás una afectación importante y seguro que podrás competir el siguiente fin de semana; volverás al ruedo y te reacomodarás conforme se viene la actividad de nueva cuenta, pero si se va alargando el periodo sin liga sin duda se tendrán que reprogramar las cosas de otra forma”.

Sergio Bueno compara un poco la época de vacaciones largas de los futbolistas con el momento que se vive en el futbol mexicano, que aún no tiene fecha de regreso, y “se viene una etapa de reacondicionamiento físico necesario”, pero piensa también que se buscará acelerar los tiempos lo más posible y la situación será más atípica.

“Implicaría, quizá, dar algunas semanas para que los equipos vuelvan a tener un poco de actividad más en forma, ya más de equipo, ya para retomar una puesta a punto”.

“No hay que olvidar que no es lo mismo ejercitarse en su casa, a hacerlo en una cancha de futbol, porque después te puedes ver involucrado también en contratiempos. Un jugador que no está ´preparado al 100 por ciento está expuesto a lesiones. La mente está siempre apta, pero el físico no lo estará tanto y puede someter al organismo a una exigencia para la cual no está preparado, por perder la forma física plena”.

Afirma que también dependerá qué tanto los equipos monitorean a sus jugadores por redes sociales, por whatsapp, por video, para buscar controlar que no pierdan el tiempo en su plan de trabajo en casa y verdaderamente se estén ejercitando para que el retorno al futbol no les cueste tanto trabajo.