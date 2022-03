Hacen supervisión virtual

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Con el firme objetivo de seguir fortaleciendo la preparación tanto física como mental de los seleccionados estatales de Tae Kwon Do que participarán en los Juegos Nacionales Conade 2020, la Asociación Chiapaneca de la especialidad reveló que se sigue trabajando de manera coordinada con cada uno de los entrenadores desde casa, respetando la contingencia de salud, al tiempo de salvaguardar y proteger la vida de cada uno.

Manifestó que no se ha dejado de trabajar desde el primer aviso de las autoridades gubernamentales y de Salud, pero ahora haciéndolo con una reingeniería del proceso de preparación para los atletas de la selección Chiapas de Tae Kwon Do que entrenan con un plan individual cada uno, en busca de seguir fortaleciendo la preparación y llegar en buenas condiciones al evento Nacional en Monterrey, Nuevo León.

Se reveló que se está trabajando de manera coordinada con la propia Federación Mexicana de Tae Kwon Do y con los presidentes de las diferentes asociaciones del país, acorde a las indicaciones que ha emitido la Conade y los institutos del deporte.

Los taekwondoínes chiapanecos siguen trabajando con su staff de entrenadores de selección estatal en coordinación con cada uno de los maestros de las diferentes escuelas afiliadas, manifestó que todo se hace en línea usando la tecnología para ver el desarrollo de las acciones y preparación de cada atleta.

Destacó que los entrenadores de selección Chiapas, Alan Daniel López en la modalidad de combate libre, y Gerardo Costarica en formas, son los responsables de llevar estas acciones, grabando todas las actividades para después enviarla a cada uno de los atletas, aunado al plan individual.

Comentó que estas acciones de trabajo son determinantes para el Tae kwon Do de Chiapas, para llegar y buscar los objetivos trazados de inicio de año, por lo que no se ha dejado de trabajar en la preparación de los atletas y no se han dormido en sus laureles.

Asimismo, se informó que también se encuentran trabajando en futuros proyectos, en beneficio para los distintos entrenadores de las escuelas que están haciendo afectada por esta pandemia, por lo que fechas posteriores se estarán dando a conocer y programando, en busca de una recuperación pronta.

De esta manera, reveló que Chiapas va tomar parte el Campeonato Nacional Virtual G2 del 14 al 17 de mayo del presente en todas las categorías en la modalidad de formas que convoca la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, donde estarán participando los mejores exponentes del país, con el objetivo de mantener en forma a los atletas.