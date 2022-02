Herrera señala la repesca

Agencias

El técnico del América, Miguel Herrera, arremetió contra el sistema de competencia que se aplicó en la Liga BBVA MX en el torneo Guard1anes 2020, el cual permite que los equipos que finalizan del lugar quinto al 12 luchen por un lugar para la Liguilla.

Herrera mencionó que esto solamente beneficia a las televisoras, ya que los equipos no encuentran una lucha deportiva dentro del campo.

“Ahora es una posibilidad de entrada de dinero mayor a televisoras y se busca eso, pero no es porque sea más exigido o disputado este torneo. Estás en la media de puntos que haces para calificar. Si estuviéramos en 12 o 13 y que puedan llegar a 20 puntos y luego ser campeones no exige una competencia. Si el de 20 puntos elimina a León que podría tener 36 puntos… no creo que sea más competencia”, expuso.

Del mismo modo, mencionó que el que clasifique en el lugar 12 y con 20 puntos no puede ser señalado como un “gran mérito”.

“No es que traiga más competencia, al contrario. En torneo normal compites estar entre los primeros ocho y hay unos que se exige estar en primeros planos, pero estar entre los primeros 12 es estar en reclasificación, pero del quinto a octavo no es mal torneo”, declaró.