Ibarra se compromete

El ecuatoriano Renato Ibarra se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación en la presentación de los jugadores del Atlas de cara al Apertura 2020.

La situación que vivió el futbolista cuando pertenecía al América y que lo llevó a estar una semana en el Reclusorio Norte, luego de un problema personal con su mujer, provocaron que el futbolista fuera cuestionado por dicha situación, pues en redes sociales y medios de comunicación fue criticado por lo acontecido.

Con la chamarra de su nuevo club, Renato expresó que el club no tendrá ninguna queja de él dentro o fuera del campo, pues agradece la oportunidad que le dan para reivindicarse como persona.

“No pasó nada aquella noche de lo que dicen. Tranquilo en lo personal. Atlas me da la oportunidad para mejorar como persona y futbolista y trabajar para mejorar en todos los aspectos. Estoy tranquilo, feliz, contento de tener la oportunidad en Atlas. Agradecido con los que me den la oportunidad y decirles que no les fallaré en la cancha, ni fuera”, declaró.

Del mismo modo, aseveró que “me entregaré al cien por ciento. Si bien me conocen por mi pasado con América, pues ahora trataré de hacer historia con Atlas”.

“Contento de la nueva oportunidad que me da el cuerpo técnico y la directiva. He intentado hacer bien las cosas y preparado para cuando me toque jugar y hacer lo de la mejor manera”, expuso.