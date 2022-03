Incómodo con “Último Baile”

Agencias

El exjugador de los Knicks de Nueva York, Patrick Ewing, admitió que le ha incomodado la difusión del documental sobre Michael Jordan, después de que vivieran una férrea rivalidad en la década de 1990 en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

“Resulta un poco doloroso, incluso molesto, ver el documental porque supone para mí revivir todas esas batallas perdidas contra Michael y sus Chicago Bulls, es una especie de restregarnos por la cara sus triunfos. He visto un rato de cada capítulo, pero enseguida apago el televisor y me pongo a hacer otras cosas. Todo eso lo he vivido, no necesito conocer más”, comentó.

En dos de los primeros tres campeonatos que consiguió Chicago, los Toros se encargaron de eliminar al conjunto de la Gran Manzana en los playoffs de la Conferencia del Este, tanto en la temporada 1991-92 y 1992-93.

Asimismo, el ex pívot de la Universidad de Georgetown aseguró que mantiene una buena relación con Michael, aunque difiere mucho de lo que ha externado en su serie.

“Lo que se está viendo de Michael Jordan en el documental “The Last Dance” es su esencia, hablar mal de todos. Le considero un gran tipo, es un amigo mío, pero no he conocido a nadie que hable tanta basura como él”.

El nacido en Kingston, Jamaica, fue traspasado a los Supersonics de Seattle en 2000 y acabó su carrera en la temporada 2001-02 con el Magic de Orlando.