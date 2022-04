Inicia la temporada NFL 2020

Agencias

Con el arranque del jueves entre Texanos vs Kansas City en la semana uno, aca te dejamos parte de los debes saber para esta temporada 2020 de la NFL que hoy domingo pone en marcha el resto de los partidos para dar la patada inicial al evento.

Es la temporada 101 de la NFL la cual inicia en medio de la pandemia. El calendario ha sido reducido lo más posible para evitar contagios. Fue cancelado el juego del Salón de la Fama, la Ceremonia de inducción y el 21 de julio se anunció que la pretemporada también quedaba fuera. Los juegos internacionales de México e Inglaterra también fueron reprogramados para jugarse en Estados Unidos.

A diferencia de la NBA o MLS, la NFL no podrá jugar dentro de una burbuja debido a la complejidad de la operación y el número de jugadores en cada equipo. Es por eso que los equipos jugarán en un calendario similar a cualquier temporada, pero con limitaciones de público en el estadio o incluso sin público. La determinación obedece a las leyes estatales y de los mismos equipos. Estos son los 4 escenarios que se están manejando si la situación de contagios no mejora.

La liga y la asociación de jugadores acordaron que todos los participantes tuvieran la opción de jugar o no en esta temporada debido a la contingencia sanitaria. Los jugadores no recibirán el sueldo de 2020 pero sí un avance del salario del próximo año. En total, 67 jugadores optaron por no jugar, incluyendo a ocho jugadores de los Patriotas.

La postemporada de la NFL se expande de 12 a 14 equipos. En cada conferencia, avanzarán siete equipos y solamente el mejor sembrado descansará la primera semana por lo que se disputarán tres juegos en la ronda de comodín. Se espera una mayor competencia en las últimas semanas para terminar como el mejor equipo de cada conferencia. Es la primera vez que se modifica el formato de postemporada desde que en 1990 el número de equipos que clasificaban creció de 10 a 12.

Son cinco los equipos que tendrán nuevos entrenadores esta temporada. Destaca la llegada de Mike McCarthy quien cubre a Jason Garrett en Dallas Cowboys. Garrett estuvo casi 10 años con los Cowboys. Tres de los cuatro equipos del este de la Nacional cambiaron de entrenador.

El 23 y 25 de abril se celebró el primer Draft virtual de la NFL debido a la pandemia. La primera selección fue para los Cincinnati Bengals que seleccionaron al mariscal de campo Joe Burrow. Cuatro mariscales de campo fueron seleccionados en la primera ronda del draft. En las últimas 12 campañas al menos un mariscal de campo novato ha iniciado en la Semana 1. Es la racha más larga de su tipo desde 1960.