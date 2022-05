Jorge Trujillo, con talento nato en natación

M de R

Diario de Chiapas

El chiapaneco Jorge Rafel Trujillo Ovilla ha logrado tener una destacada trayectoria en el mundo de la natación y con ello, sus logros hacen el respaldo para que este año busque ser reconocido como uno de los mejores atletas de la geografía chiapaneca a través del Premio Estatal del Deporte.

En su visita que realizó el nadador a la Torre Digital de Diario de Chiapas, argumentó que han sido 14 años que día a día ha figurado en la alberca y que, durante diez ocasiones ha estado entre los mejores del país.

“Han sido demasiadas competencias, para mí las que más me han costado son los nacionales, las olimpiadas; he ido a diez nacionales y cinco olimpiadas. Cada uno tiene lo suyo, son experiencias nuevas, todas me dejan marcado y siempre me llevo algo de cada competencia” abundó el tritón.

Asimismo, señaló que tras la pandemia iniciada en marzo pasado, el momento de volver a las albercas ha llegado y se prepara para cumplir con los objetivos del 2021; además de tener una grande encomienda para el estado y el país en el siguiente compromiso en el país de Cuba.

“Andamos de regreso en la alberca preparándonos para cuando nos digan que es la competencia en Cuba. Hay bastantes resultados, apenas este año en febrero di mi pase a Cuba” argumentó.

Llevar la mano la educación y el deporte, es otro de los puntos que el tritón chiapaneco remarcó en la entrevista, señalando que todo debe estar perfectamente equilibrado.

“Siempre debe haber un equilibrio, tanto en la educación como en el deporte, siempre trato de dar lo mejor en los dos aspectos para que me vaya bien. Tengo el estilo mariposa y las aguas abiertas he tenido muchos entrenamientos y se me da bastante bien” agregó.

En base a lo estipulado para ser acreedor del Premio Estatal del Deporte, el nadador de 18 años de edad, aseguró que sus logros podrán permitirle ser un aspirante para obtener la distinción de este año, esperando conocer el veredicto de los jueces del máximo galardón de nuestro estado.

“Fueron todos mis logros desde 2018 hasta este año, considero que son buenos, he dicho que hay buenos atletas en Chiapas y sería un honor en poder llevarme el premio.” Aseveró.

Para el 2021 con un año de reto por cumplir, Trujillo Ovilla remarcó que el objetivo es claro, superarse a sí mismo y de la mano del compañerismo en su club, buscará hacer efectivo estos propósitos trazados para el siguiente ciclo.

“Mi objetivo es recuperar mi nivel y superarlo, es mi meta para 2021. Me he llevado buenos amigos y es un ambiente bonito” finalizó.