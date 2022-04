Juegan amistoso en Amatenango

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

El ejido “El Potrerillo” vibró con la feria de goles que se registró en el juego amistoso de las leyendas ex profesionales de la Liga MX y del campeonato de Primera División de la Liga de Guatemala en Amatenango de la Frontera, con el denominado Partido de la Amistad como parte de los festejos de la Virgen del Carmen, patrona de la localidad.

“Don Neto” Osorio fue el anfitrión del encuentro amistoso, en el que la selección de las Estrellas de Amatenango, midieron fuerzas con las Leyendas ex profesionales del futbol nacional e internacional, como Hiber Ruiz, ex jugador del Puebla, Monterrey y Jaguares; el ex Jaguares, Miguel Ángel Casanova, hoy DT de Cafetaleros de Chiapas; y Félix Araujo, ex zaguero del Toluca, Leones Negros de la U. de G. y campeón en el Ascenso MX con los Cafetaleros.

De igual forma, participaron jugadores ex profesionales de talla internacional como el colombiano Enrique Quiñones, ex Deportes Tolima y Orbelio Mazariegos, ex jugador del Peñarol de Guatemala, entre otros futbolistas invitados al encuentro amistoso que dejó un grato sabor de boca, con goles de todos los colores y sabores, además de algunas jugadas de fantasía.

Como era de esperarse, las Leyendas ex Profesionales hicieron gala del buen futbol que los caracterizó en su época en activo, imponiéndose con una lluvia de goles que concluyó con un espectacular triunfo de 8 a 3.

Miguel Ángel Casanova, Enrique Quiñones e Hiber Ruiz se despacharon con la cuchara grande al anotar dos goles cada uno, mientras que Félix Araujo y Orbelio Mazariegos, redondearon la cuenta con un gol en su cuenta personal, en un partido que más allá del resultado llevó alegría a Amatenango de la Frontera.