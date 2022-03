Kroos quiere seguir

Agencias

Diario de Chiapas

El mediocampista alemán Toni Kroos reiteró este viernes el fiel compromiso que tiene con el Real Madrid, al que llegó en 2014, convirtiéndose de inmediato en un referente y pieza esencial en los títulos de esta escuadra.

“Todavía tengo tres años de contrato con el Madrid. Definitivamente quiero cumplir mi contrato y estar aquí estas temporadas. Después será un buen momento para preguntarme sobre mi situación física y mi motivación”, declaró el alemán en un medio internacional.

Junto al brasileño Casemiro y al croata Luka Modric, Kroos ha formado parte de un tridente en mediocampo dominante en el balompié europeo durante los últimos años, pues además de los títulos domésticos, el teutón ha levantado tres UEFA Champions League con el conjunto blanco.

“Pueden estar seguros que nunca iré a ligas como la de China. No puedo imaginar que sea una opción para mí. Si me reúno con el Madrid acabando mi contrato, y soy lo suficientemente bueno para estar otro año, no lo descartaría. Pero ir a otro país no lo puedo imaginar ya con 33 años”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la reanudación de la Bundesliga, que desde este sábado celebrará sus encuentros, el ex Bayern Múnich reconoció que “si en Alemania no pueden terminar la liga, ¿quién lo hará? Seguro que todos seguiremos los pasos de la Bundesliga”.