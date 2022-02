La garra en el top ten

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Luego de tomar una serie de medidas de sanidad exigidas por la organización de Nascar México para la seguridad de los involucrados en el campeonato, Hugo Oliveras, Santiago Tovar y Rubén Pardo pilotos de la categoría Nascar y Giancarlo Vecchi de la FB y BOHN Mikel’s Trucks, tuvieron un buen arranque de temporada.

En una primera fecha atípica que se realizó a puerta cerrada, los pilotos de las diversas categorías tuvieron una sola práctica, ya que Control de Carrera decidió cancelar las carreras de calificación para agilizar las actividades y evitar afectaciones en el programa debido a la lluvia.

Por Dirección de Carrera, los pilotos de las categorías FedEx Challenge y Nascar, corrieron de forma simultánea. Tovar, Pardo y Oliveras arrancaron en las posiciones 28, 29 y 30, respectivamente.

Hugo Oliveras, propietario de la escudería HO Speed Racing y piloto del Toyota #11 de Monster Energy, calificó esta primera carrera como buena, luego de su recuperación tras un problema grave de salud.

“Estábamos rodando en las primeras seis posiciones, con un ritmo bastante bueno; desafortunadamente se rompió la banda de dirección y tuvimos que entrar a pits, provocando que perdiéramos tres vueltas. Al final aprovechamos que no había muchos coches en la categoría PEAK cerrando en un top ten”, comentó Oliveras.

“Obviamente nos quedamos con un sabor de boca agridulce, ya que teníamos un coche para poder estar peleando más adelante, me sentí muy bien en esta primera carrera, tengo que entender que vengo de una situación muy delicada y conforme pasen las carreras me voy a ir adaptando. Todo lo que sea avanzar es una ganancia para mí, además de que estoy seguro que los podiums van a llegar pronto, mientras tanto estoy muy agradecido con la confianza que me han brindado Monster Energy y todas las marcas que me apoyan”, apuntó al concluir la carrera Hugo Oliveras.

Luego de una largada sin incidentes, la carrera estelar presentó cierta complejidad a los pilotos de la PEAK sin impedirles realizar un gran trabajo en pista.

Tal fue el caso de Santiago Tovar piloto del Toyota #26 de Freightliner, quien concluyó su participación en el lugar cuarto, lo que lo deja contento pues es una posición importante para el campeonato.