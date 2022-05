La UEFA reprograma torneos

Agencias

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por su sigla en inglés), ha decidido aplazar hasta el 27 de junio la final de la Champions League así como el 24 del mismo mes la de la Europa League, tras comunicar que la Eurocopa se ha reprogramado para junio de 2021.

El aplazamiento de la Euro al próximo año permite retrasar y reprogramar las finales de las competiciones de clubes; la final de la Liga de Campeones estaba prevista para el sábado 30 de mayo en Estambul y la de la Liga de Europa para el miércoles 27 de mayo en la ciudad polaca de Gdansk.

En cuanto a la Champions League, el torneo se suspendió a mitad de los octavos de final. Faltan por disputarse la vuelta de cuatro eliminatorias: Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Nápoles y Bayern contra Chelsea.

En el momento de la suspensión, se habían disputado los primeros cuatro partidos de vuelta de los octavos de final; Leipzig 3-0 Tottenham, Valencia 3-4 Atalanta, PSG 2-0 Dortmund y Liverpool 2-3 Atlético de Madrid.

En la Europa League se disputaron los partidos de ida de los octavos de final; Eintracht 0-3 Basilea, Istanbul BB 1-0 Copenhague, LASK 0-5 Manchester United, Wolfsburg 1-2 Shakhtar, Rangers 1-3 Leverkusen y Olympiacos 1-1 Wolverhampton.

Pendientes quedaron los encuentros de ida entre Sevilla y Roma, así como Getafe ante Inter de Milán y la vuelta de los partidos que sí alcanzaron a disputarse de los octavos de final.