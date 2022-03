Lamentan decisiones en futbol

Agencias

Diario de Chiapas

La desaparición del Ascenso MX y el surgimiento de una Liga de Desarrollo está lejos de convencer al técnico José Guadalupe Cruz, quien consideró que el crecimiento será nulo sin que exista competencia.

"El crecimiento y el desarrollo de un atleta y un profesional, tiene que ir de la mano de la competencia y no existiendo ésta no veo cómo debe haber mayor crecimiento, mayor desarrollo, no existirá", subrayó.

El estratega comentó que eliminar el ascenso y el descenso por los próximos seis años se puede generar un conformismo que no va a ofrecer ningún impacto positivo. "Al no haber ese sube y baja del Ascenso a la Primera División, sí te tiene que afectar".

Declaró a portal deportivo que a todos les conviene más tener un proyecto donde haya mucha competencia y sea importante ganar, lo mismo que perder. "Sí hay objetivos como el ascender o descender, eso mueve emocionalmente a jugadores, cuerpo técnico, directivos e instituciones; también a aficiones".