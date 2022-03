Les hace un guiño

Agencias

Javier ‘Chicharito’ Hernández, confesó su amor por Chivas a 10 años de la inauguración del Estadio Akron y aseguró que no cierra las puertas del cuadro rojiblanco para volver y terminar su carrera en México, con el club de sus amores.

“El amor de mi vida ha sido Chivas y los demás equipos son como las novias. No cierro las puertas, no sé si vaya a retirarme en Chivas o no. No sé si está en corto, mediano o largo plazo, pero nos dimos mucho amor. Yo le di una vida y Chivas me dio otra. Desde que Jorge Vergara compró Chivas, todo cambió para la institución”, dijo para Chivas TV.

Además, ‘Chicharito’ Hernández deseó que el conjunto tapatío logre más títulos y que regrese a ser la base de la Selección Mexicana, tal como lo fue hace años.

“Ojalá Chivas siga sumando títulos con una base de aficionados de las mejores del mundo. Amo a Chivas y ojalá vengan más trofeos y llegue gente joven para ir a Europa, que cumplan sus sueños y que sea base de la Selección”, agregó.

Finalmente, ‘Chicharito’ Hernández, quien se formó en Chivas antes de partir a Europa con el Manchester United dijo que su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos, mucho más rápido que como es en los videojuegos.

“Muchísimo más [de lo que imaginaba]. Es que fue mi vida que cambió en tres meses. Ni en el FIFA cuando juegas modo carrera cambia tanto”, finalizó.