Lewis, gana el abierto de escocia

La estadounidense Stacy Lewis, con un notable ‘birdie’ en el desempate, se hizo con el Abierto de Escocia femenino de golf, disputado en Aberdeen y del circuito LPGA, tras una cuarta jornada en la que cuatro jugadoras acabaron los 72 hoyos del torneo igualadas, entre ellas la malagueña Azahara Muñoz, que había iniciado como líder. Lewis, que fue n.1 mundial en 2013 y no ganaba torneo desde 2017, conquistó el Abierto de Escocia con un excelente ‘putt’ de unos 15 metros en el hoyo 18 (par 4), donde inicio el desempate, ganando un golpe al mismo; algo que no pudieron hacer las otras tres implicadas.

La estadounidense, de 35 años y que en su haber tiene como grandes éxitos los ‘grandes’ Kraft Nabisco en 2011 y el Abierto Británico de Golf en 2013, que con 11 años sufrió una escoliosis, sumó en Aberdeen su decimotercera victoria en el LPGA Tour, y eso que no completó un buen cuarto recorrido, que firmó con una tarjeta con 72 (+1), habiendo salido con -6, a un golpe de la, en ese momento líder, Azahara Muñoz. Azahara se repuso de un inicio de jornada pésimo, donde estuvo perdida y muy cerca de ‘tirar’ el torneo: 2 bogeys (hoyo 1, 9) y un doble-bogey (6), la llevaron del -7 con que había iniciado el cuarto recorrido a un inquietante -3 tras los primeros nueve hoyos; y a tres impactos de las entonces líderes.

Pero la malagueña reaccionó en el segundo tramo (única jugadora en no cometer bogey alguno en los últimos nueve hoyos), y con 2 birdies ya se ubicó en un compartido liderato (hoyo 15) del que no se descolgó y, con un notable putt en el 18 (73 en el cuarto recorrido), se metió en el ‘play-off’ junto con la danesa Emily Ktistine Pedersen (68) y las estadounidenses Cheyenne Knight (70) y Stacy Lewis (72). En el desempate, en el hoyo 18, no pilló calle de salida, para dejar luego la bola fuera del green y, pese a hacer un notable ‘putt’, o pudo más que completar el par (4). Tampoco pasaron del par Pedersen y Knight, esta última con un ‘putt’ para el ‘birdie’ más asequible incluso que el que convirtió Lewis. Buen torneo, no obstante, para Azahara Muñoz, que rozó un triunfo que luchó hasta el último golpe, pero que seguramente se le escapó con su mal inicio de última jornada,