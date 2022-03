Librarán el descenso

Agencias

El director técnico Javier Aguirre aseguró que el Leganés evitará el descenso en la Primera División del futbol español una vez se reanude la competencia, que está detenida a causa de la pandemia del Covid-19.

“Vasco” Aguirre detalló que el “Lega” ha vivido una campaña 2019-2020 de manera atípica, pero eso no minimizó la seguridad del timonel mexicano en afirmar que su escuadra se mantendrá en la máxima categoría.

“Sí, sí. Y mira que sí, que ha sido una temporada muy revuelta. Es la primera vez en la historia del Lega en Primera o Segunda que tiene tres entrenadores en una temporada, creo”.

“La primera que se pierden dos jugadores por el pago de la cláusula. Y la primera vez que te paran así la Liga. Y la primera vez que llevamos todo el curso en descenso. Pero no es que crea, estoy seguro que nos salvaremos. Esto nos ha hecho muy fuertes a todos”, aseveró Aguirre.

El entrenador descartó pensar en algún descenso por la vía administrativa en caso de que no se juegue el resto de la Liga de España por el coronavirus, pues es algo que jamás se había presentado.

“No lo sé. Hablar de supuestos… es que no lo sé. En ese tema no te puedo contar… porque no. Porque es que no ha pasado nunca. Ha habido descensos administrativos por impagos o temas de otra índole. Pero como ésta (por un virus), no hay antecedentes”, indicó.