Liga MX presenta a su presidente

Agencias

Diario de Chiapas

La Junta de Dueños no quiere perder tiempo y este mismo lunes, tras la Asamblea virtual entre lo propietarios de los clubes, fue presentado el nuevo presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.

El que fuera candidato del PRI a la gubernatura de la Ciudad de México en 2018 fue presentado oficialmente como el nuevo mandamás de la Liga, al tiempo que Enrique Bonilla dio un mensaje de despedida después de ocupar el cargo los últimos 5 años y medio, aunque también se anunció su nueva posición en el organigrama, pues fue creada una división internacional de la Liga MX y Bonilla Barrutia será el encargado de extender el futbol mexicano hacia nuevas fronteras y reforzar su posición en los mercados donde ya tiene presencia, como el de los Estados Unidos.

Sin mucha experiencia en el ámbito del futbol, Arriola Peñalosa es pelotari profesional (jai-alai) y además tiene dos maestrías, una Política y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science de Londres, y otra en Derecho por la University of Chicago, así como una vasta experiencia en cargos de función pública como gerente en cumplimiento normativo de Banrural; jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la SHCP; director del IMSS y comisionado de la Cofepris.