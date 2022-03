Lista para 2021

Agencias

Diario de Chiapas

La campeona panamericana en Lima 2019, Daniela Campuzano Chávez Peón, se declaró “lista y motivada” por iniciar competencias en 2021, en el que buscará conquistar el sitio de honor en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña, primer compromiso en el extranjero que tendrá la hidalguense.

“Tenemos un calendario tentativo para el próximo año, me siento muy motivada y con muchas ganas de empezar a competir. La primera carrera internacional sería el Campeonato Panamericano, en Puerto Rico; a nivel nacional aún no hay un calendario, pero seguro que habrá unas fechas antes del panamericano, para que los ciclistas empiecen a tomar ritmo”, explicó Campuzano Chávez Peón en entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La hidalguense se recupera satisfactoriamente de una cirugía a la que fue sometida el pasado 10 de noviembre, por lo cual agradeció al director de Medicina y Ciencias Aplicadas de la Conade, Raúl Carrillo Rodríguez, por la atención brindada.

“Estoy muy bien, el lunes me quitaron los puntos, voy muy bien en la recuperación, yo pensé que sería más tardado y doloroso, pero la verdad es que no, estoy muy contenta por esto y quiero agradecer a la Conade, por la parte que me apoyaron con el seguro de mi operación; es importante para los deportistas contar con este seguro y saber que si pasa algo tenemos ese respaldo”, destacó.

La medallista de oro en Barranquilla 2018, cerró el año competitivo con el Campeonato Nacional de la especialidad, el cual se realizó en Durango a finales de octubre, y en donde ratificó ser la mejor exponente en el mountain bike, al conquistar el primer lugar en las pruebas de short track y cross country.

“Mi última competencia del año fue el Nacional de Montaña, fue una carrera muy importante para mí, porque es lo que te permite portar los colores de México en el uniforme y con ese terminé mi temporada, ahora, estoy enfocada en iniciar la pretemporada”, compartió la ciclista.

Además de la justa nacional, Daniela Campuzano también tuvo actividad en Europa, donde participó en dos fechas de la Copa del Mundo UCI, que se disputaron en República Checa, y en el Campeonato Mundial, celebrado en Austria.