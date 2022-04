Listo calendario del Clausura 2021

Agencias

Dos días después de que el Club León se coronara en el torneo Apertura 2020, se reveló el calendario para el siguiente torneo, el Clausura 2021. El certamen dará inicio el próximo 8 de enAero y finalizará el 30 de mayo.

Por medio de un video, la Liga MX dio a conocer algunos de los compromisos de cara al Guardianes 2021. El partido que inaugura el Clausura 2021 será el Puebla vs Chivas el 8 de enero en el Estadio Cuauhtémoc y más tarde Mazatlán recibe al Necaxa.

Para el 18 de enero regresan los lunes de fútbol en México, esto será en el duelo del campeón León ante el Pachuca, duelo que lo podrás seguir por la señal de Claro Sports.

Las Chivas igual inauguran los jueves de fútbol de la Liga MX, cuando visiten al Atlético de San Luis en la jornada 3 del campeonato en el Estadio Alfonso Lastras.

¿Cuándo son los Clásicos del Clausura 2021?

Cada que se da a conocer un calendario de la Liga MX, de inmediato las miradas se desvían a los clásicos del fútbol mexicano; en donde predominan el Chivas vs América el 14 de marzo, el América vs Cruz Azul el 17 de abril, el Tigres vs Monterrey el 24 de abril, el Atlas vs Chivas el 24 de abril y el Pumas vs América el 2 de mayo.

¿Cuándo se juega fecha doble?

En la jornada número 9 tendremos una doble jornada, los encuentros iniciarán el martes 2 de marzo y terminarán el 4 del mismo mes.

Altas y bajas para el Clausura 2021

Para este Clausura 2021 habrá cambios como cada semestre, a lo largo de las últimas semanas se han cocinado salidas y llegadas importantes, sobre todo en la dirección técnica. Predomina la llegada de Javier Aguirre al banquillo de los Rayados de Monterrey y la baja de Robert Dante Siboldi en el Cruz Azul.

Los Gallos de Querétaro rompieron el mercado con la incorporación de Antonio Valencia, además Mauro Quiroga llega a los Tuzos del Pachuca y Mauro Lainez al América.