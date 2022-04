Listo el regreso

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

La Liga Municipal de Tocho Bandera de Tuxtla Gutiérrez tiene delineado su protocolo de sanidad para volver a la actividad, aunque todavía no define la fecha en la que habrá de hacerlo, respetando los lineamientos que se han marcado y priorizando que lo más importante en este proceso es brindar la seguridad a los integrantes de esa competencia.

Mediante un comunicado, la competición que dirige Cristian Constantino informó que se tiene listo el documento que se dará a conocer entre los deportistas que pudieran estar interesados en volver al emparrillado, enumerando las medidas que emanaron de un curso de capacitación que se dio hace algunos días; sin embargo, la competición como tal ha anunciado también que esperarán a que mejoren las condiciones, aunque ya tienen listo su protocolo de vuelta.

“Por experiencia propia, el Covid es peligroso, hay gente que todavía puede minimizar el tema, pero me tocó a mí pasar por ese virus y no es sencillo, es por eso que nosotros preferimos esperar a que mejoren las condiciones, porque no hay riesgo que valga la pena”, expuso el dirigente.

De esta forma, el tocho en “Caña Hueca” espera que sea la dirigencia del mismo parque quien dicte la pauta para volver a la actividad, pero llevará todo al extremo en las precauciones para evitar cualquier riesgo posible.

“Sabemos que hay quien puede estar impaciente, pero nada vale la pena el riesgo, tenemos que esperar, es lo más prudente y les puedo decir que estamos listos, pero a la expectativa, que sea lo más seguro la vuelta y nosotros comenzaremos a planear”, sentenció.

El tocho bandera ha sido una de las actividades que más ha crecido en cuanto a su práctica en la capital chiapaneca y el número de practicantes espera continuar en ese plano cuando vuelvan a la cancha.