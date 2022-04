Llaman a seguir las medidas

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

“Caña Hueca” aprovechó para recuperar algunas cosas que se habían dejado de atender, el parque, que es el más concurrido en la capital chiapaneca, espera que pueda mantenerse en buen estado en la vuelta, aunque es evidente que no se realizó mucho por los espacios y habrá que reconsiderar el camino que sigue el dinero que ingresa el parque, para que se aplique en esos espacios.

“El dinero que se ingresa por concepto de renta, va directo a una cuenta de la fiscalía municipal, pero ya no regresa al parque, o es muy difícil que vuelva para aplicarlo en el parque”, expuso el administrador, Adonaí Sánchez en una entrevista realizada este viernes, donde especificó el momento del parque y lo que buscan hacer para mantenerlo.

Sobre la labor que han realizado, el administrador destacó: “Hasta el momento no tenemos ni un coche ‘cristaleado’, en lo que va del año”, en alusión que no han sucedido infracciones de ese tipo en el parque, aunque desde abril esas instalaciones están cerradas; es decir, de los nueve meses que han transcurrido del año (ocho y 19 días), casi seis no han usado el parque. En tres meses, los iniciales de año, no se presentaron robos en coches.

“Empezamos con la iluminación, principalmente en la zona pegada a río, hicimos las gestiones para tener iluminado todo; estamos a 90 por ciento, pero está muy iluminado.

“Se ha duplicado el número de elementos que nos apoya, y eso nos permite tener recorridos que refuerzan el apoyo de las cámaras, tenemos 25 cámaras de seguridad en estacionamientos y áreas de mayor afluencia. Lo más importante es que tenemos vigilancia”, expuso el directivo.

El tema siguen siendo los deportes de conjunto, de los que todavía se analiza la vuelta con el protocolo, por ello pide a la gente que siga manteniendo las medidas sanitarias, pues en ese espacio se han relajado un poco.