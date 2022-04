López, en recuperación

Agencias

El medallista de plata en la disciplina de lucha en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Manuel Alejandro López Salcedo, se recupera satisfactoriamente de una cirugía de ligamento cruzado en la rodilla derecha, la cual se realizó el pasado 29 de julio en Guadalajara, Jalisco.

El especialista en los 67 kilogramos, estilo grecorromano, relató el procedimiento al que fue sometido. “La cirugía se realizó el 29 de julio, prácticamente acaba de pasar el mes de haberme operado, todo fue exitoso, me pusieron un injerto de ligamento cruzado porque estaba muy dañado el que tenía y me arreglaron un poquito los meniscos.

“Llevo muy buen cambio en la parte de la fuerza, no tengo tan atrofiada la rodilla, me sirvió de mucho tener los músculos fuertes antes de la cirugía, entonces, he avanzado bastante y la flexión está casi por completo, me faltan 25 grados nada más para recobrar la totalidad de la flexión, de ahí, ya sería recuperar el tono muscular e ir poco a poco adaptándonos”, informó el deportista. Asimismo, detalló el proceso de rehabilitación que está llevando y que le tomará de cuatro a cinco meses para estar de regreso en el colchón.

“Estoy yendo una vez al día por las mañanas, de lunes a sábado, es una sesión larga con diferentes aparatos de electro-estimulación y ultrasonidos, enfocados directamente a la parte de la lesión y sobre todo al fortalecimiento, ya estoy trabajando para recuperar bien el tono muscular y de ahí empezar con los movimientos de flexión y voy muy bien, la verdad.