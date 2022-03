López Obrador entrega Premio Nacional de Deportes 2020

Agencias

Diario de Chiapas

Pese a los difíciles momentos que atraviesa el país a consecuencia de la pandemia, es importante mantener encendida la llama de la esperanza, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al distinguir a las y los atletas y entrenadores más destacados del año con el Premio Nacional de Deportes 2020.

Desde el Campo Marte, el primer mandatario recordó que nuestro país cuenta con diversas ventajas para salir adelante, como la fortaleza de la población y la próxima vacuna contra el Covid-19:

“Estoy seguro de que pronto se va a contar con esta vacuna; pero también, como una lección que debemos recoger frente a esta situación tan difícil, está la enseñanza de que debemos procurar aplicar la vacuna de la prevención”, agregó.

Mencionó que es posible prevenir diversas enfermedades crónicas a partir de la práctica del deporte y la alimentación sana. En ese sentido, destacó la importancia de apoyar al deporte profesional.

Subrayó que 2020 es el segundo año en el que 900 deportistas y entrenadores reciben recursos económicos directamente del gobierno federal, con un propósito específico:

“Que tengan un recurso para seguir entrenando, para seguir preparándose; no es una beca que tengan que cobrar mes con mes, es lo que les puede ayudar a tener lo básico en seis meses, en un año, y que ustedes lo administren, que no se requiera la intermediación o una instancia gubernamental que les otorgue lo que por derecho y justicia les corresponde. Yo me siento muy contento, imagínense lo que significa para mí… entregarle el Premio Nacional del Deporte a Fernando Valenzuela, mejor beisbolista hasta ahora en la historia de nuestro país, que lo admiro porque ese es el deporte que todavía practico… y estar aquí con Julio Urías, pitcher del Dodgers”, añadió el mandatario.

Durante la ceremonia, la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, reconoció a las y los deportistas por su entrega, dedicación y por saber sobrellevar el momento atípico que vive el deporte nacional ante la pandemia por Covid-19.

Resaltó que a lo largo de 45 años el Premio Nacional del Deporte reconoció a lo más destacado del país en la materia e hizo referencia al esfuerzo de cada deportista para alcanzar altas metas:

“Hoy, así como festejamos un aniversario más de nuestra Revolución, somos herederos de una entidad que se construye con la unidad, el esfuerzo y la libertad. Así como en las luchas sociales, también el deporte demuestra el lenguaje universal de competir y que no importa lo que pase, hay que hacer hincapié que, a pesar del Covid, vamos a salir adelante y vamos a luchar, señor presidente, por esas medallas, y estoy convencida de que nuestros atletas están trabajando para ello.”

Finalmente, agradeció al presidente “su simpatía y empatía con el deporte nacional”, así como a las autoridades que han acompañado a los deportistas en cada uno de sus pasos.

Diego López, atleta de paranatación, quien recibió estímulo por su actuación en Lima 2019, aseguró que el objetivo de hacer un buen papel en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 se mantiene con optimismo pese a las adversidades que ha generado la pandemia, al tiempo que destacó el apoyo otorgado por la Conade.