Los Cowboys definen postura

Agencias

Diario de Chiapas

Los Dallas Cowboys se han sumado, oficialmente, a la lucha por el cambio social.

Este viernes, durante una entrevista con la 105.3 The Fan en Dallas, el propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, expresó su deseo que el equipo sea parte del movimiento.

“Realmente quiero decir que nuestro corazón como organización está con las personas y familiares de quienes han sido afectados por estos momentos desalentadores que todos hemos visto en televisión”, declaró Jerry Jones. “Y quiero que nuestro equipo sea parte del cambio. El cambio dramático no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero quiero que nuestra organización y nuestros jugadores participen en el movimiento para hacer un lugar mejor en este país”.

Esta es la primera vez que Jerry Jones se pronuncia respecto al reciente movimiento que comenzó como protesta al ataque contra Jacob Blake, un ciudadano afroamericano que recibió múltiples disparos por parte de la policía en Kenosha, Wisconsin.

Esta semana, los Detroit Lions fueron el primer equipo de la NFL en reaccionar al boicotear una práctica para posteriormente lanzar un mensaje de unión.

El miércoles, los Milwaukee Bucks boicotearon el Juego 5 de los playoffs contra el Orlando Magic como protesta por el atentado, provocando una reacción en cadena que terminó con la NBA cancelando el resto de la jornada de playoffs con los partidos Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers.

Incluso la WNBA también canceló los partidos Mystics vs Dream; Sparks vs Lynx y Sun ante Mercury en esa jornada.

En la MLB, los Milwaukee Brewers decidieron continuar el boicot y no jugaron su partido frente a los Cincinnati Reds. Los duelos programados entre Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants y Seattle Mariners vs. San Diego Padres tampoco se disputaron.