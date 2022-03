Los motiva “Judomán”

Eduardo Solís

?Diario de Chiapas?

En una charla motivacional realizada en la Plaza de Banderas del Instituto del Deporte (Indeporte), el judoka y multimedallista mexicano Eduardo Ávila platicó con niñas, niños y jóvenes atletas que practican distintas disciplinas deportivas dentro de la institución.?

Ante la presencia de padres de familia que acompañaron a sus hijos a esta extraordinaria charla, se dio la bienvenida y se agradeció a Eduardo Ávila por compartir sus experiencias con las y los deportistas chiapanecos, quienes conocieron lo que representa ser un atleta de alto rendimiento y que tras superar la adversidad, desarrolló una brillante carrera deportiva.

?Señaló que, a sus 34 años de edad, el también conocido como “Judomán” sigue activo con mucha energía compartiendo su historia y motivando a las nuevas generaciones de deportistas a cumplir sus sueños.?

En ese marco, Eduardo Ávila, Premio Nacional del Deporte 2014 y ex participante del reality show de Televisión Azteca Exatlón México en el 2017, interactuó por espacio de una hora con los infantes y jóvenes, donde reveló que a la edad de los seis años sufrió un accidente que le dañó el nervio óptico, lo cual representó un fuerte golpe emocional, ya que no podía caminar solo al no sentirse seguro.

?No obstante, dijo, no se dejó caer y en el deporte encontró la fuerza para rehabilitarse, recuperar la seguridad en sí mismo, y ser más fuerte; porque el deporte no es sólo cuerpo, es también mente y así fue como se inició en el judo como parte de su rehabilitación, disciplina que posteriormente le daría muchas satisfacciones, como asistir a una olimpiada.

“México necesita de jóvenes que tengan disciplina y no busquen salidas fáciles, el país necesita más deportistas, porque mientras existan más deportistas y más profesionistas, habrá menos delincuentes”, afirmó.

?Entre preguntas y respuestas, el seleccionado nacional de judo desde los 13 años de edad, quien también es licenciado en Administración de Negocios y Maestro en Marketing Integral por la Universidad Anáhuac, mencionó que su presencia es para compartir sus experiencias y así aportar su “granito de arena” para que el deporte siga creciendo en el país.

“Todas mis experiencias las vengo a dejar con la juventud, quiero dejarles un consejo, que esto del deporte no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, para que no se frustren cuando las cosas no salen de un momento a otro y que tienen que esforzarse y aprender de los errores”, enfatizó al precisar que todo ello requiere también de paciencia, perseverancia y sacrificios, lo cual trae recompensas que los hace crecer como personas.?

Agradeció la invitación para dar esta charla, ya que para él representa una gran satisfacción el poder transmitir todas sus vivencias como deportista. Lo que México necesita, dijo, es generar una nueva cultura del deporte para la prevención de enfermedades, vicios y adicciones.

?Por ello, reiteró el mensaje a los padres de familia: “No se decepcionen si sus hijos no ganan a la primera, este es un camino difícil, apóyenlos, el deporte es cuestión de tiempo y requiere de constancia y dedicación”.?

Al finalizar la charla, Eduardo Ávila sostuvo un entrenamiento con las y los judokas en el gimnasio Polifuncional, donde les compartió sus técnicas y les dio consejos para mejorar en su disciplina.