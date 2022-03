Lozano y el riñón donado

Agencias

El técnico de la selección mexicana de futbol Sub 23, Jaime Lozano, señaló que además de alegrías dentro de la cancha, el futbol le ha dejado otras muy grandes fuera de ella, como la ocasión en que una persona le agradeció un gol que le salvó la vida.

“En el 2003 o 2004, teníamos que ganarle a Pachuca en CU (Ciudad Universitaria) e íbamos perdiendo creo que 2-0 o 3-0 y al final hice un gol, era un gol que para uno no tenía mucho sentido porque sabíamos que teníamos que ganar, ni siquiera el empate nos daba para aspirar a clasificar”, dijo.

Explicó que “a las pocas semanas salía de la cantera y se acercó una familia muy humilde, la señora, el esposo y dos hijos chiquitos y me entregan un diploma con mi nombre y firmado por ellos. Entonces ella me dice ‘sí, soy la señora tal, somos la familia tal y este es un agradecimiento porque usted me salvó la vida’”.

“Entonces yo le dije, ‘¿cómo que yo le salvé la vida?’ Y ella me dijo ‘sí, por el gol que usted le hizo al Pachuca en el minuto tal me donaron un riñón y hoy puedo contarla’”, declaró a una televisora internacional.

Explicó que esa experiencia sin duda le dejó una gran enseñanza en todos los aspectos, ya que su actividad puede generar un bien para alguien que quizá no está involucrado en el ámbito.