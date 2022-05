Luka y Durango están unidos

Agencias

Diario de Chiapas

Luka Romero fue registrado 28 días después de haber nacido en el Municipio de Durango, su papá se presentó como ciudadano español y su mamá se reportó como argentina. En España, por las noches, contactaba con Yahir Reyes, un duranguense que jugó en Andorra, para preguntarle cómo era la ciudad en la que nació, un lugar al que nunca ha vuelto.

“Un día me acerqué a él y le dije que era de Durango, él me dijo que su papá le había platicado del municipio y me empezó a hacer preguntas de cómo era el lugar, lo tengo en redes sociales y por ahí hablábamos de la ciudad, le pasaba algunas fotos, porque decía que era muy chico cuando se fue y nada más conoce por lo que Diego le contó y lo que él ha investigado”, cuenta Yahir Reyes, ex jugador del Atletic Escaldes de Andorra y la última conexión entre el chico Luka Romero y el estado en el que nació.

Diego Romero arribó a México en el 2003, junto con su esposa, y otro argentino, para reforzar a los Alacranes de Durango, “éramos un equipo de media tabla”, reconoce Adrián Granados, ex compañero del papá del llamado sucesor de Lionel Messi y actual director del Instituto Municipal del Deporte en la entidad. “Luka nace aquí, estaba chiquito, de 10 meses, no estuvo mucho tiempo por acá”, recuerda.

“Diego era un medio de contención de mucho fuelle, él llegó junto con otro argentino más alto, no sabíamos si un promotor lo mandó. Teníamos un entrenador de Guadalajara, Jorge Martínez, y luego a Mario ‘El Pichojos’ Pérez, siempre fuimos un equipo de media tabla, no clasificábamos seguido, pero Diego tenía buen desempeño”, recuerda Granados.