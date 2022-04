Luto en el futbol chiapaneco

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Un legado ha iniciado este fin de semana en el futbol rápido, Óscar Leonel Chacón, fundador de la Liga de futbol rápido Bonampak ha partido y con él las anécdotas e historias han sido recordadas por diversas figuras del futbol chiapaneco, así como las muestras de cariño de los participantes y miembros de la Liga.

El futbol chiapaneco está de luto después de que se diera a conocer el fallecimiento de Óscar Leonel, organizador de una de las ligas más importantes en la capital chiapaneca, la Bonampak.

Don Óscar, como le conocían en el gremio tenía más de 35 años dirigiendo la Liga, la cual inició actividades en el extinto campo de futbol soccer del Instituto del Deporte (Indeporte), pero a finales de los 90 se trasladó hacia la cancha de futbol rápido del Parque del Oriente.

Uno de las figuras de la capital, encontró en el futbol rápido la oportunidad de conocer mucha gente y a la larga, convertirla en familia y amigos, por ello esta forma de su día a día se volvió una manera tan singular para Don Óscar.

“Tengo más de 35 años en el futbol rápido. Conozco a muchas personas, muchos ya murieron, pero ahora juegan conmigo sus hijos, nietos y personas que hasta ya no juegan, pero donde me ven me saludan y otros que pasan a verme a la casa”, dijo en 2019en una entrevista realizada por un canal de televisión local.

Fuera de su pasión y como un segundo ingreso en su vida, Óscar Chacón ejerció el oficio de sobandero, donde el alivio al dolor llegó para muchas personas de la capital que acudieron a su domicilio ubicado en la colonia Bienestar Social.

“No lo estudié porque antes no se enseñaba eso, pero tengo mucha experiencia y la gente confía en mí”, comentaba don Óscar.

Los días de Óscar Chacón transcurrían entre las actividades propias de una liga, hacer roles de juego, actualizar las estadísticas, juntas con representantes de equipos y atender a aquellos que llegaban con alguna lesión o fractura.

“Yo sin el futbol no puedo estar, es una necesidad para mí y mientras Dios me de vida ahí estaré”, concluyó el dirigente de la Liga Bonampak en 2019.