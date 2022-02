Mal inicio para De Alba Jr.

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Iniciando su segundo periodo vistiendo los colores de Canel´s Racing/Team GP, piloto avecindado en la ciudad de San Luis Potosí, Alex de Alba Jr. tuvo un arranque de temporada Nascar Challenge algo complicada al sufrir fuerte fractura en su unidad durante la carrera dejándolo fuera, por lo que su preparación continuará en campeonatos iRacing.

Todo pintaba a la perfección para el Novato del Año 2019 durante prometedora práctica que conseguía ser de los tres más rápidos de la categoría, situación que a la larga le permitiría arrancar en el tercer puesto de la parrilla de salida, la carrera marchaba conforme a lo planeado, Alex de Alba Jr. en su auto número 14 Canel´s/Racing Cargo se colocaba segundo a un paso de conseguir la punta, las vueltas transcurrían y en la 30 el destino daba un giro inesperado, Alex sufría severo problema mecánico en su tren motriz que lo deja fuera de competencia y así en el último lugar de la carrera.

“Muy bueno regresar después de un largo periodo de inactividad teniendo solo simuladores, inicio extremadamente diferente al que manejamos todos los años, el no tener gente en los autódromos hace que el ambiente sea diferente, evento de un día con prácticas y carrera lo cual dificulta un poco el trabajo en pista teniendo que ser más eficaces en el auto #14 Canel´s/Racing Cargo aprovechando el tiempo, para la carrera teníamos uno de los mejores autos para pelear los primeros lugares no solo de la categoría Challenge si no de la carrera en general pero una falla en el tren motriz del auto terminó con toda posibilidad, así es esto de las carreras y nos motiva más a ir con todo a la siguiente fecha donde esperamos recuperar los puntos perdidos y poder estar en el podio”.

Continuando con su preparación Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo seguirá participando en campeonatos iRacing donde marcha con buen paso en Súper Copa al ser ganador de la segunda carrera en la tercera ronda del campeonato virtual que se desarrolló el pasado martes en la pista virtual de Monza donde junto a Gerardo Rodríguez lograron sumar buenos puntos para seguir peleando el campeonato PRO a falta de tres carreras para el final.