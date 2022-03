Manfred tomó decisión

Agencias

En una semana en la que el escándalo del robo de señas de los Houston Astros estaba nuevamente en el centro de atención, el dueño del equipo Jim Crane se lamentó de los efectos a largo plazo del escándalo, diciéndole al USA Today, “Eso nos pesa a todos nosotros todos los días”.

Un altercado en el que se vaciaron las bancas se produjo el pasado martes entre los Astros y los Dodgers cuando el derecho de Los Ángeles Joe Kelly hizo lanzamientos salvajes Alex Bregman y Carlos Correa e hizo gestos faciales burlones. Kelly ha sido suspendido ocho juegos por el incidente, un castigo que está apelando.

Pero la suspensión de Kelly revivió la discusión sobre la falta de castigo a cualquier jugador o a Crane por el escándalo en el que los Astros usaron una computadora en el dugout y golpes a botes de basura para revelar lanzamientos a los bateadores en el camino hacia el título de la Serie Mundial 2017, que le ganaron a los Dodgers.

“La gente está molesta porque los jugadores no fueron suspendidos”, dijo Crane al USA Today en una historia publicada el viernes, “pero yo no tuve nada que ver con eso. Esa fue la decisión [del comisionado] Rob [Manfred]. Escucha, siempre será como quieras llamarlo. Una mancha negra. Un asterisco. Eso sucedió. No es bueno para nadie. No es bueno para el juego.

“Rompimos las reglas. Nos penalizaron. Nos castigaron. No hay duda de que nos pesa a todos cada día”.

Manfred suspendió al gerente general Jeff Luhnow y al mánager AJ Hinch por la temporada 2020, ambos fueron despedidos posteriormente por los Astros, además de multar al equipo con $5 millones y quitarles sus dos mejores selecciones del draft en 2020 y 2021. Pero los jugadores de los Astros recibieron inmunidad como parte de la investigación de Grandes Ligas.