Manteniendo el estatus de estrella

Tom Brady ha enviado un mensaje a todos los seguidores de los Tampa Bay Buccaneers, su nuevo equipo de la NFL, la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Un fichaje que ha revolucionado el mundo del deporte y que parece ser que le hace mucha ilusión a Tom Brady.

“Emocionado, humilde y con muchas ganas … si hay una cosa que he aprendido sobre el fútbol, es que a nadie le importa lo que hiciste el año pasado o el año anterior … te ganas la confianza y el respeto de los que te rodean a través de tu compromiso del día a día. Estoy comenzando un nuevo viaje y estoy agradecido por los @buccaneers por darme la oportunidad de llevar a cabr lo que más amo hacer. Espero conocer a todos mis nuevos compañeros de equipo y entrenadores y demostrarles que pueden creer y confiar en mí … Siempre he creído que hacer bien las cosas es mejor que que decirlas bien, así que no voy a decir mucho más. Solo voy a dedicarme a trabajar”, ha escrito Brady en su cuenta de Instagram.

El fichaje de Tom Brady por lor Buccaneers ha sido todo un bombazo. A sus 42 años, Tom Brady habría firmado un acuerdo con Tampa Bay por el que, según uno de sus periodistas, Ian Rapoport, cobraría 30 millones de dólares por temporada (más de 27 millones de euros). Eso le convierte en oro a la estrella de la NFL.

La familia primero

Han pasado 11 años desde que Gisele Bündchen y Tom Brady se dieran el “sí, quiero” en una ceremonia privada en Costa Rica, donde poseen una gran mansión. Una boda bajo el atardecer del Caribe y con una fiesta con comida mexicana que sirvió de sello para la unión de esta pareja, como ella misma reveló en su libro Lessons: My Path to a Meaningful Life (Lecciones: mi camino hacia una vida plena). Ella era una gran modelo, él un deportista de éxito. Once años después, Bündchen se ha bajado de la pasarela aunque no ha dejado la moda y Brady ha tomado esta semana la decisión de dejar el que ha sido su equipo, el New England Patriots.

Pero no todo ha sido luna de miel para la pareja durante estos años. Empezaron con un gran reto: “Dos meses después de iniciar nuestra relación, Tom me dijo que su exnovia estaba embarazada. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes y sentí que mi mundo se había puesto patas arriba”, reveló la exángel de Victoria´s Secret en su libro. La noticia puso a prueba a la pareja, si bien la modelo, de 40 años, admite que “no fue un momento fácil”, asegura que la situación los ayudó a afianzar su relación. La actriz Bridget Moynahan es la madre del primer hijo de Brady, que ahora tiene justo 11 años. “No sabía qué hacer, fue uno de esos momentos que no sabes si salir corriendo”, ha contado la top.

Brady y Bünchen tienen dos hijos juntos: Vivian y Benjamin. Hace un mes Benjamin cumplió 10 años y decidió celebrarlo con sus amigos, pero le pidió a sus invitados que no le hicieran regalos en su fiesta de cumpleaños. En su lugar, prefirió que dieran dinero a alguna organización que ayude a especies en peligro de extinción, una iniciativa que reveló la propia Bündchen en una entrevista a la revista Marie Claire.

El altruista gesto del joven, sin embargo, sirvió a muchos para establecer perversas comparaciones con su padre. En 2015, Brady fue acusado de consentir que uno de los empleados de su equipo quitara presión a los balones durante la Super Bowl de aquel año. El episodio sirvió para que sancionaran al deportista cuatro partidos de suspensión, y, sobre todo, dañó gravemente la reputación de uno de los mejores quaterbacks de la historia del fútbol americano.

Ahora la pareja se enfrenta a otro reto. Brady anunció el pasado martes su partida de los New England Patriots, poniendo fin a una carrera de 20 años con el equipo que lo catapultó a la cima de la NFL. El quarterback, de 43 años, firmó poco después un acuerdo con los Tampa Bay Buccaneers. “A todos mis compañeros de equipo, entrenadores, ejecutivos y demás trabajadores, al entrenador Belichick, RKK y a la familia Kraft y a toda la organización. Quiero darles las gracias por los pasados veinte años de mi vida y por el compromiso diario para ganar y crear una comunidad de ganadores basada en valores increíbles”. Así empieza una carta de despedida que Tom Brady quiso compartir con sus seguidores en sus redes sociales.

La publicación en Instagram ya tiene más de un millón de likes y casi 60.000 de comentarios. Su esposa, Gisele Bündchen, también ha aprovechado para dar las gracias al equipo por todo este tiempo. “Estoy muy agradecida por todas las maravillosas experiencias y amigos que hemos hecho en Nueva Inglaterra durante todos estos años”, escribió Bündchen en el post de su marido.

Según los datos del portal económico Buiseness Insider, el valor neto del matrimonio en 2018 superaba los 490 millones de euros. Un dato que no sorprende si se toma en cuenta que Bündchen es una de las modelos más cotizadas de su generación y que Brady era el tercer jugador de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) mejor pagado de la historia. Específicamente la brasileña, quien hasta 2017 encabezó la lista de modelos mejor pagadas durante 15 años consecutivos, embolsó el pasado año 8,7 millones de euros. Y eso pese a que dejó las pasarelas en 2015.

Pats agradecidos

La familia Kraft agradeció a Tom Brady en una página completa en un anuncio el domingo en el Tampa Bay Times, y dejando un mansaje también para los aficionados de los Buccaneers: “Cuiden de él. Se llevan a un grande”.

El anuncio fue publicado dos días después de que los Buccaneers firmaran a Brady por dos años.

Bajo el título “GRACIAS TOM”, el mensaje elogió a Brady como “el GOAT (el más grande de todos los tiempos por sus siglas en inglés) y para siempre parte de nuestra familia”.

“Por 20 increíbles años, nos diste todo lo que tenías”, se lee en el anuncio. “Cuando llegaste como selección de sexta ronda –y la mejor que haya hecho esta franquicia—nadie imaginó todo lo que lograrías o lo mucho que significarías para una región entera”.

Brady, de 42 años, dejó New England con seis anillos de Super Bowl y 41 inicios en playoffs desde 2001.

Adiós al romanticismo

Con 42 años, parecía que Tom Brady iba a ser el siguiente en esta lista cada vez más escasa, consecuencia de la agencia libre en las ligas norteamericanas y la Ley Bosman en el fútbol que han incrementado la cantidad de traspasos, pero el mítico quarterback de los Patriots decidió dejar New England tras 20 años y mudarse a la Florida para jugar con los Buccaneers.Brady es el último de una larga lista de jugadores que, en el ocaso de sus carreras, deja al equipo de su vida. Tan solo en la NFL, el quarterback con más yardas por pase (Peyton Manning al momento de su retiro, aunque ya fue superado por Brees y Brady), el corredor con más yardas por tierra (Emmitt Smith en Arizona) y el receptor con más yardas recibidas (Jerry Rice en Oakland y Seattle) terminaron lejos de Indianapolis, Dallas y San Francisco.En la NBA, el considerado mejor de todos los tiempos, Michael Jordan, jugó sus últimas dos temporadas en Washington, mientras que el segundo máximo anotador, Karl Malone, terminó su carrera en Lakers tras 18 años en el Jazz de Utah. Y esos son los casos de cambios sobre el final de la carrera, porque Kareem Abdul-Jabaar jugó en Bucks y Lakers, LeBron James lleva tres equipos en su carrera, lo mismo que Dwyane Wade.En el béisbol de las Grandes Ligas, Babe Ruth es asociado con los Yankees, aunque llegó al Bronx tras jugar en Boston, pero pocos recuerdan que su último año lo jugó con los Boston Braves.El fútbol también está inundado de equipos. El Santos de Brasil será siempre el club de Pelé, pero el brasileño terminó su carrera en el New York Cosmos de la NASL. Más recientemente, leyendas como Steven Gerrard, Xavi, Iniesta y Raúl no se retiraron en el Liverpool, Barcelona y Real Madrid.Casos que demuestran que el concepto del ‘amor eterno’ a un club parece ser cosa del pasado.