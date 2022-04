Martínez deja presidencia de Pachuca

Agencias

Luego de 25 años como presidente de Pachuca, Jesús Martínez optó por hacerse a un lado para continuar en otros temas administrativos del Grupo Pachuca. Ahora, este puesto será ocupado por su hermano, Armando Martínez, quien recibió el respaldo de su predecesor, quien señaló que no pone presión para replicar los logros de su administración, pero que ve con optimismo el cambio de mando.

Igualmente, adelantó un poco de lo que serán sus nuevas funciones y cómo estará trabajando dentro de la organización. “Construimos una identidad difícil de igualar, alcanzamos cosas que creían imposibles y logramos que este equipo fuera reconocido en México y el mundo. Mi hermano Armando Martínez, apoyado por Martín Peláez en la vicepresidencia, sin duda alguna seguirán con nuestra filosofía.

Al dejar la presidencia del equipo dejo un pedazo de mi corazón. No ganó los títulos Jesús Martínez, fueron los jugadores y todos los colaboradores. No quiero que mi hermano tenga esa carga porque además no la siento así”, aseguró Jesús Martínez. Por otra parte, habló sobre su continuidad en grupo Pachuca. El empresario aseguró que seguirá trabajando con funciones administrativas.

“Es una de las decisiones más difíciles en mi vida (dejar la presidencia del equipo), pero no es dar un paso al costado, seguiré transformando la energía que caracteriza a nuestra gente en proyectos que permitan seguir creciendo. Voy a seguir construyendo con mis amigos dueños, que más bien somos administradores, no sé si vaya a todas las asambleas porque son dos por año, pero lo más seguro es que estaré ahí.” Concluyó Martínez.