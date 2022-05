Máscara año 2000 se aleja del ring

Agencias

Diario de Chiapas

Jesús Reyes, integrante de ‘Los hermanos Dinamita’, una de las tercias más rudas en la historia de la lucha libre mexicana, abrió la posibilidad, en otras entrevistas, que el 2020 fuera el último arriba del ring. ¿La pandemia afectó los planes de alguna gira de despedida o aplazará el retiro?

Es el propio Máscara Año 2000 quien aclara su situación profesional: “Yo nunca anuncié el retiro, solo dije que ya no me iba a dedicar al 100 por ciento a la lucha libre, el año pasado fui con el señor (Francisco) Lutteroth y le di las gracias porque ya no quería seguir luchando de planta, pero me seguía viendo programado y agradecí que me siguieran dando trabajo, ahora que llegó la pandemia, me depositaron un dinero o aguinaldo adelantado por parte de la gente del Consejo Mundial, algo que no he luchado, y eso es algo que les admiro y agradezco, ni modo que diga que ya no voy a luchar, entonces yo creo que seguiré un rato hasta desquitarlo, pero ya no quiero luchar tan seguido, solo en eventos especiales o por fechas”.

Además de hablar de su futuro personal dentro de los encordados, ‘El padre de más de 20’ tiene claro cuál es el problema con los nuevos rudos y el presente de la lucha libre mexicana.