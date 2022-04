Montes acepta presión

Agencias

Luis Montes comentó en entrevista que sus hijos le han pedido volver a la Selección Mexicana, petición que está considerando.

“Mis hijos me han dicho: ‘Papá, te queremos ver ahí otra vez’, yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que le pensado mucho y no lo descarto”, afirmó el ‘Chapo’.

Montes recalcó que su decisión de no ir más a las convocatorias de Gerardo Martino fue producto de la poca oportunidad que el seleccionador argentino le brindó.

“Yo nunca digo que no. Hay situaciones que a lo mejor uno nunca lo puede manejar. Como yo lo dije en algún momento, desgraciadamente, cuando yo iba no se me daba la oportunidad. Como yo lo dije: yo no pedía jugar de titular, ni mucho menos. Solo pedía que se me diera una oportunidad para pelear por un puesto”, aseguró.

Por otro lado, Ignacio González, defensa de La Fiera, dijo que Montes tiene que ser convocado al Tri.

“Yo creo que el ‘Chapo’ desde hace tiempo tuvo que ser un referente en la Selección y nunca se le dio ese valor. Es el mejor jugador de México, pero la decisión que toma es muy empujada porque no lo metían, porque no lo valoraban, porque no lo respetaban. Lo llevaban y no lo metían, a veces ni a los entrenamientos”, expresó.