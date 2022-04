Morán, con buena proyección

Agencias

Diario de Chiapas

Entre las cien mujeres más poderosas de México, según publica la revista Forbes, aparece una deportista jalisciense. Paola Morán es considerada como la sucesora de Ana Gabriela Guevara en los 400 metros planos. Ya tiene su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora se siente especialmente motivada, pues considera un honor aparecer en el prestigioso listado.

“Sin duda fue algo que me sorprendió mucho, la verdad es que no tenía idea que me habían incluida en esa lista. De hecho fue un familiar el que me avisó, ‘oye, ya viste esto’ y yo no, cómo. Entonces, me emocioné mucho, sin duda fue un gran honor para mí que me hayan incluido en esa lista de las cien mujeres más poderosas de México. Me siento súper feliz, contenta y con un gran compromiso de seguir dando lo mejor de mí para poner a México en alto”, explica.

“Creo que siempre es muy motivador este tipo de reconocimientos, en cualquier ámbito. El que se reconozca tu trabajo te motiva aún más, el que hayas sido seleccionada entre tantas mujeres que pueden estar ahí, sin duda es una gran motivación mentalmente. Ahorita que no tenemos competencias ni nada, el que te recuerden que tu trabajo se valora y que es importante, te ayuda a motivarte”, añade la velocista.

“Fue sorprendente, es algo que no esperaba y estoy muy agradecida con la gente que decidió incluirme en esa lista. Gracias por estar al tanto de mi trayectoria, de mis competencias y esperemos tener un súper buen año, el próximo en Tokio. Esperamos estar ahí dentro de las mejores”, sentencia la deportista tapatía de 23 años de edad.

Ahora mismo, la velocista continúa con su preparación, aunque en distintas condiciones. La cuarentena provocada por la pandemia de coronavirus Covid-19 ha cambiado los entrenamientos de todos los deportistas a nivel mundial. El sueño de acudir a los Juegos Olímpicos deberá esperar hasta 2021, pero Paola Morán le ve el lado positivo a la situación.