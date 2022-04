Nacho Ambriz levantó primer título

Agencias

Diario de Chiapas

Nacho Ambriz levantó su primer título como entrenador de Liga MX. El estratega del León llevó al conjunto esmeralda a su octava estrella en el fútbol mexicano y no pudo ocultar su emoción por el éxito conseguido tras dos años de intenso trabajo.

“Desde que llegué aquí fui construyendo poco a poco. Primero agradecerle a la familia Martínez, a Dios, a mis hijos, a mi madre, mis hermanos, a la gente que siempre me rodea, de ir construyendo esto poco a poco. Hoy previo al partido le decía a los muchachos que hemos ido construyendo piedrita a piedrita, hemos hecho una gran piedra angular que nos ha permitido no descomponernos en estos dos años y es el mérito de los jugadores a su compromiso, a su trabajo, a su día a día. Yo también estoy contento de poder lograr este ansiado título que tanto lo estaba buscando”.

Al preguntarle qué tanto ha crecido como estratega mencionó: “Eso se los dejaré un poco a ustedes, yo me preocuparé más por mi crecimiento espiritual y como ser humano, en esa parte he crecido bastante. He tenido gente que me ha ayudado alredor mío, que me ha permitido ser más cercano al jugador, entender muchas facetas […] Estoy feliz por los jugadores, por nuestra afición y mi cuerpo técnico, me ha ayudado en muchos aspectos. Hoy no me queda más que felicitarlos a todos”.

Sobre la titularidad de Nacho González, Ambriz fue claro: “(Lo decidí) Una vez que me expulsan a Barreiro, él entra de cambio en el partido de ida. Nunca lo dudé, hablé con él, le pregunté si estaba preparado y me dijo que estaba con todo. ¿Quién no se quisiera despedir siendo campeón? Felicito mucho a Nacho González, me tocó verlo sufrir, por momentos tirar la toalla y decir ‘hasta aquí’. Hoy gracias a Dios se le presenta la oportunidad; también felicitar al ‘Chapito’ porque le da el gafete para que él fuera el capitán del equipo. Ni yo tuve ese retiro, Nacho lo ha conseguido”.

Por último Nacho Ambriz descartó salir del León: “No, por el momento aquí estoy bien en una ciudad que me ha abierto los brazos, había perdido dos finales, una del ascenso y la pasada contra Tigres, hoy las cuentas están saldadas, no le debo nada a nadie ni nadie me debe nada, la afición debe de estar muy contenta de este gran esfuerzo”.

¿Posible salida a Europa?

Por otro lado, el director técnico de León no ocultó su ilusión de dirigir en Europa; sin embargo, aclaró que no es un tema que le preocupe puesto que tiene contrato con el club.

“Yo tengo contrato hasta Mayo, no hemos hablado de ninguna renovación, quiero descansar un poco. La ilusión que tengo de dirigir en Europa, la tengo. Hay gente que me está ayudando. Tenemos Concachampions, que será una revancha. Tenemos que prepararnos para dos torneos, porque vamos a pelear para estar en dos finales”, finalizó Ambriz.