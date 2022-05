Napoli anuncia que volverá a entrenar y causa polémica

Agencias

En medio de una crisis por coronavirus en Italia, el Napoli, equipo de Hirving Lozano, anunció que regresará a los entrenamientos, decisión que provocó el enojo de los italianos pues la crisis por la pandemia sigue en aumento, toda vez que en aquel país se presentó un récord de 627 muertos por el COVID-19. El club publicó un comunicado en redes sociales informando que el próximo miércoles 25 de marzo reanudarán entrenamientos con una sesión matutina en el centro técnico.

De inmediato les llovió en redes sociales con más de 600 respuestas al tuit de gente llamándoles “insensibles”, “inconscientes” o “vergüenza”, entre otras, por lo que vive el pueblo italiano y la lucha para evitar más muertes por COVID-19. El presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas, Damiano Tommasi, criticó la decisión de algunos clubes para retomar entrenamientos, ya que además del Napoli, también está la Lazio

”El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenar ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa”, dijo. Apenas este viernes, Italia alcanzó un récord tras presentar 627 muertes por coronavirus en un solo día y suman cuatro mil 32 muertos en total por el virus, superando a China, que reportó tres mil 249 muertes hasta el 19 de marzo.