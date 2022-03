Necaxa remonta al Toluca

Agencias

?Diario de Chiapas

?Necaxa aprovechó el estilo conservador del Toluca para venir de atrás e imponerse por marcador de 3-2, en intenso partido de la segunda fecha del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, disputado en el estadio Nemesio Diez.

?Los goles de la victoria fueron obra del argentino Mauro Quiroga al minuto 22’ y 91’, además que falló un penal, así como del paraguayo José Doldán al 79’; el uruguayo Leonardo Fernández al 37’ y Luis Donaldo Hernández al 44’ marcaron por los locales.

?Con este resultado, los aguascalentenses, que tiene pendiente el duelo de la fecha uno ante Monterrey, sumaron sus primeras tres unidades; mientras que los “rojos” se quedaron con tres puntos.

?La semana pasada al equipo de los “Diablos Rojos” le funcionó el tirarse atrás y cuidar una magra ventaja, este día no fue así, una situación que puede que le llegue muy a tiempo al técnico José Manuel de la Torre para que corrija y evite situaciones como la de este duelo.

?Cuando parecía que los “escarlatas” se presentaban en casa con un triunfo, ese afán de cuidar una ventaja le cobró una factura muy cara ante unos necaxistas, que tuvieron su recompensa porque nunca bajaron los brazos.

?De hecho, fueron los de Aguascalientes los que terminaron con el cero al minuto 22 en un centro por derecha al área en donde Mauro Quiroga conectó un cabezazo que Alfredo Talavera rechazó, pero de mala forma, y el esférico le volvió a quedar al argentino, que hizo un amague para definir pegado a la base del poste derecho.

?El cuadro del Estado de México respondió bien y logró el empate al minuto 36 en un rebote que le quedó en el pico del área grande por izquierda al uruguayo Leonardo Fernández, quien prendió un zurdazo impresionante que se coló pegado al poste contrario.

?Cerca del descanso, los de casa le dieron la vuelta en un tiro de esquina por izquierda al área y Luis Donaldo Hernández de cabeza la puso entre el portero Hugo González y el poste izquierdo.?Toluca no quiso finiquitar el juego, al contrario, le regalaron por completo la iniciativa al rival en el complemento, en busca de explotar el espacio largo.

?Hugo González fue determinante en la victoria, ya que mantuvo a su equipo en la pelea, luego de salvar su meta con un lance providencial a disparo del brasileño William da Silva.

?Esta acción le permitió a los “Rayos” lograr la paridad al minuto 79 en un tiro de esquina por derecha a primer poste donde el paraguayo José Doldán conectó de cabeza para batir a Talavera.

?Cuando parecía que dividían puntos, el silbante revisó en el Video Asistente Arbitral (VAR) una acción en la que Carlos Cisneros derribó al argentino Juan Delgado y que se decretó como penal.

?Talavera estuvo muy cerca de convertirse en el héroe al tapar el disparo de Quiroga, sin embargo, el balón le quedó al campeón de goleo que solo tuvo que empujarla al fondo de las redes y darle así el triunfo a su equipo.

?El arbitraje estuvo a cargo de Diego Montaño, quien amonestó a Jairo González (29), así como al argentino naturalizado mexicano Rodrigo Noya (63) y a Hugo González (95) por la visita.?América repite la dosis

?Sin ser espectacular y apenas con lo suficiente, el equipo del América debutó en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX con un triunfo por la mínima diferencia sobre Tigres de la UANL, en juego de la fecha dos disputado en el estadio Azteca que registró una regular entrada.

?La única anotación de este duelo fue obra de Henry Martin al minuto 69. Con este resultado las “Águilas” sumaron sus primeras tres unidades, en tanto que los de la UANL se quedaron con un punto.?El buen futbol no estuvo de la mano de los deseos que mostraron ambos equipos por salir con la victoria, pues mientras del lado local las ausencias pesaron en su accionar, por parte de la visita no mostraron mucha mejoría respecto al empate de la primera fecha.

?Con todo y sus limitaciones, los “azulcremas” inquietaron al argentino Nahuel Guzmán, quien tuvo que emplearse a fondo en más de una ocasión para mantener en cero su meta en el primer lapso.

?La primera fue un disparo de Henry Martin que Guzmán recostó para contener y la segunda un manotazo salvador que tapó un balón que tenía como destino el ángulo inferior derecho.

?Mientras que los regiomontanos intentaron responder y lo hicieron por medio de Federico López, quien fuera del área prendió un disparo raso que Guillermo Ochoa controló con algunos problemas, para irse así al descanso.

?En el complemento el dibujo del partido fue más claro, ya que mientras los de Coapa tomaron por completo la iniciativa de atacar, los de la “Sultana del Norte” apostaron por el contragolpe.

?América tuvo su recompensa al minuto 69 en una acción en tres cuartos de cancha en la que Giovani Dos Santos se abrió por izquierda para llegar casi a línea de fondo y mandar un centro a primer poste donde Henry Martin punteó el esférico para ponerla pegada al poste derecho y dejar sin oportunidad a Guzmán.

?El propio Martin pudo haber finiquitado el juego instantes después al robarle un balón en zona de seguridad a Ayala, para enfilar mano a mano con Guzmán, a quien trató de vencer con un toque suave por encima, pero el guardameta alcanzó a rechazar, el rebote todavía le quedó al atacante que con poco ángulo la puso a un lado.

?Con el daño hecho, el técnico Ferretti movió sus piezas con los ingresos de Jordan Sierra y Francisco Venegas, sin embargo, las ausencias que tuvo también le pesaron y nada pudieron hacer para evitar un triunfo del América que solventó bien este juego, pese a lo disminuido con lo que llegó a su primer cotejo.

?El triunfo que logró América sobre Tigres dejó satisfecho a Miguel Herrera, quien señaló que no pueden “echar las campanas al vuelo” y que no es tiempo para hacer una evaluación sobre el nivel de su equipo para este Clausura 2020 de la Liga MX.

?“Con tanto joven y ausencias no me pueden quitar el sueño, obvio falta mucho que trabajar, que lleguen jugadores. De repente tener que meter a los refuerzos que tienes porque la necesidad así lo llama, pero lo hicieron bien, sacamos un resultado, no echemos campanas al vuelo, es un buen resultado para comenzar con el pie derecho”, dijo.

?El “Piojo” manifestó que debido a las ausencias que tiene no está en condiciones de realizar un balance sobre el nivel que presenta su escuadra para este certamen.

?“Es aventurado, además con tanta gente que falta es difícil hacer una evaluación. Hicimos un partido concentrados porque sabíamos que íbamos a enfrentar un gran equipo y podemos decir que sacamos un buen resultado, ya que tengamos el plantel completo podemos pensar que este equipo debe dar mucho más”, apuntó.