Raúl Jiménez vive un momento dulce en su carrera profesional. El ariete formado en el Club América es titular indiscutible tanto en selección como en su club.

Con esos papeles, Jiménez era pretendido en el mercado de verano por varios equipos de élite, pero el mexicano no dudó en quedarse con el Wolverhampton. En plática con el club inglés, Jiménez mostró su sentir al ser renovado por el equipo que es local en el Molineux: “Estoy muy feliz de haber extendido mi contrato. Estoy dando lo mejor de mí para seguir mejorando, para convertir a los Wolves con mis compañeros en un club importante aquí en Inglaterra.

Así que estoy muy feliz de esto y de seguir así”. ‘’Bueno, nunca dudé (en renovar). Creo que desde el principio, cuando iba a venir aquí, el entrenador me llamó, me dijo que me quería en su equipo, me dijo que el club me podía dar la confianza. Cuando eso pasa, cuando sientes desde el principio que eres el hombre importante al frente, sabes que estás en un buen lugar, que serás feliz, así es sencillo tomar la decisión.’’

Por otro lado, el ex ariete del Atlético de Madrid cree que es cuestión de tiempo para que los Wolves clasifiquen a la Champions League: Creo que sí, si seguimos trabajando como lo hemos hecho en las dos últimas temporadas en la Premier League. La última temporada creo que merecíamos más, el último partido no conseguimos lo que buscábamos, pero creo que somos un gran equipo, una gran familia entonces podemos lograrlo.