No pudieron vender

El presidente deportivo de Pumas, Jesús Ramírez, aceptó que intentaron realizar algunas ventas en el mercado, pero la situación económica que viven todos los equipos provocó que dieran marcha atrás.

En entrevista el directivo mencionó que todos los clubes ofrecen pagos a largo plazo, aspecto que no convenía de ninguna manera. “Pensamos que quizá podíamos vender algún jugador que pudiera ingresarnos algo de dinero en lo económico, pero el mercado ha sido golpeado, no solamente en México, sino igual en el mundo se complica”, dijo.

“No sirve de mucho deshacerte de un jugador por un poco de dinero e hicimos un esfuerzo para no desarmarnos”, comentó el exjugador.

Ramírez mencionó que Pablo Barrera e Ignacio Malcorra entraban en planes para el torneo Guard1anes 2020, pero no aceptaron lo que les ofrecían.

“En el caso de Barrera y Malcorra terminaron contrato y se les hizo propuesta y no aceptaron. Tenemos que ver a chavos de fuerzas básicas y con esta liga de expansión y repatriar a jugadores prestados; y será un torneo complicado”.

Además, reconoció que el equipo será golpeado a lo largo del semestre por tener partidos a puerta cerrada.

“La parte económica la debemos ver sí o sí, porque no habrá ingresos nuevamente y no somos un club normal. En el económico nos afecta, porque para nosotros no hay dinero en el ingreso de afición a la cancha, todo lo que se genera de esas entradas no las tuvimos”, comentó.