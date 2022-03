No quiere comprar más

Agencias

Tigres prepara la transición de comprar jugadores a formarlos en sus fuerzas básicas, luego que durante muchos años había puesto mayor interés en reforzarse con elementos formados fuera del club.

“Todo mundo sabía que Tigres no era de formar sino de comprar jugadores. No tenía necesidad de formarlos porque tenía presupuesto, pero ahora las ideas cambian; quizá la pandemia vino a cambiar la mentalidad. Y ahora lo que dejamos de hacer en su momento, y me incluyo en el tiempo que me corresponde, es lo que ahora nos están pidiendo”, afirmó Abdón Calderón, entrenador de porteros de Tigres.

Dijo Abdón Calderón que la directiva trata de que las áreas de porteros y de jugadores de campo estén protegidas con gente de calidad, que sepa su trabajo, para lograr jugadores con talento, que no tengan inconvenientes al momento de echar mano de ellos.

Con cuatro años laborando en Tigres, Abdón Calderón afirma que los felinos quieren rescatar su cantera y que dé el máximo potencial.

“Quizá antes no les daba la importancia debida a las fuerzas básicas” y afirma que en los últimos meses de Miguel Ángel Garza en la presidencia felina y con el regreso del ingeniero Alejandro Rodríguez al cargo en junio pasado, el apoyo a dicho sector “es total, es al 100 ciento”.

“Quizá anteriormente se quedaba a deber un poco y ahora se busca llegar a la perfección y conseguir que haya canteranos talentosos; esto le dará a Tigres pie para que empiece a pensar en los jóvenes, algo que, creo, antes no se tenía tan claro. Eso es lo que me han comentado: tratar de cambiar un poco el ‘chip’, de que, con el aporte de todos, las fuerzas básicas mejoren, ver los puntos finos y se eliminen detalles que no beneficien; que, si algo no está dando, hacer otras cosas para garantizar esa mejoría”, agregó Abdón Calderón.